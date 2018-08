Dengan Keterbatasan Siap Wujudkan Target

BERAGAM kendala dihadapi tim nasional boling Indonesia selama persiapan menjelang Asian Games 2018. Namun, keterbatasan tersebut tak menyurutkan optimisme tim 'Merah Putih' untuk menyumbangkan prestasi.

Dua emas menjadi incaran para peboling Tanah Air setelah sebelumnya hanya meraih dua perunggu di Asian Games 2014 Incheon, Korea Selatan.

Berikut ini wawancara Media Indonesia dengan Manajer Timnas Boling Indonesia, Ronny Mandagy, mengenai persiapan terakhir menjelang pertarungan sesungguhnya di Asian Games pada Agustus mendatang.

Bagaimana persiapan tim boling di sisa waktu yang ada?

Fokus kita saat ini ialah me-maintainance kondisi atlet agar tidak cedera sehingga saat Asian Games mereka tampil sempurna dan siap tanding. Ada atlet yang sedang uji coba di luar negeri, seperti Tannya Roumimpar itu kami maintainance terus supaya jangan sampai cedera dan stamina mereka tetap sehat dan terjaga.

Selama persiapan, bagaimana kendala yang di-hadapi?

Kendala kita pertama masalah psikolog, ya. Kita dari pengurus sudah meminta supaya psikolog ada satu yang menempel. Di belakang kita ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) itu sudah kita mengutarakan semua, sampai ke Chef de Mission (Syafruddin) pun sudah minta dukungan, tetapi ya sampai sekarang belum ada.

Kita pun mengoptimalkan yang ada saja untuk menjaga mental bertanding pemain.Pengurus dan pelatih ber-upaya terus memotivasi atlet untuk terus berpikiran positif saja.

Intinya, kalau kita sempat berpikirian negatif, bisa memengaruhi permainan atlet kita. Kemudian kita sudah tidak mempunyai pelatih asing karena dana dari Kemenpora belum turun dari Januari sampai sekarang.

Apakah kendala-kendala tersebut memengaruhi para atlet?

Ya tetap saja, the show must go on, artinya bagaimana kami sebagai pengurus mencoba untuk memotivasi atlet kita untuk tetap berjuang demi 'Merah Putih' meski di tengah keterbatasan yang ada. Kami berupaya semaksimal mungkin agar atlet tidak terpengaruh. Contohnya masalah minyak yang digunakan di lintasan itu kami kira akan diberikan Inasgoc, tapi ternyata tidak, sehingga PB akhirnya usaha sendiri mendatangkannya.

Bagaimana Target di Asian Games?

Dari Kemenpora menargetkan dua emas bisa dari nomor mana saja. Kalau dari PB , kita berupaya satu per satu dulu, mereka akan bermain di trio dan team of six.