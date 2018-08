PT EMI Luncurkan All New Mazda6 dan New Mazda CX3

SEBAGAI agen tunggal dan distributor eksklusif mobil merek Mazda di Indonesia, PT Eurokars Motors Indonesia (PT EMI) menegaskan komitmen Mazda untuk tetap eksis di pasar otomotif Tanah Air. Salah satunya dengan memperkenalkan dua produk terbaru Mazda di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018.

Presiden Direktur PT EMI Roy Arman Arfandy menjelaskan dua produk terbaru itu ialah saloon premium All New Mazda6 Elite Sedan dan Estate dan kendaraan Cross Over yaitu New Mazda CX3. Keduanya digadang sanggup membuktikan bahwa mobil bukan semata-mata moda transportasi.

"Mazda sudah jauh meninggalkan prinsip tersebut. Mobil harus menyatu dengan pengemudinya, memberikan kenyamanan yang lebih, keasikan berkendara, dan dapat dinikmati oleh seluruh penumpang," ujarnya saat jumpa pers di tengah penyelenggaraan GIIAS 2018 di BSD City, Tangerang, Kamis (2/8).

All New Mazda6 merupakan model saloon premium unggulan Mazda yang telah mendapatkan penyegaran dan penyempurnaan (facelift) ketiga kali. Jika pada dua facelift sebelumnya Mazda fokus untuk mencapai kenikmatan berkendara yang ideal, gubahan kali ini, pengemudi dapat merasakan sensasi berkendara dengan lebih rileks dan santai.

Dengan demikian, klaim Roy, All New Mazda6 Elite Sedan maupun Estate dapat diandalkan dalam berkendara setiap saat. Apalagi dengan badan (body) yang semakin kaku, pengendaraan yang lebih senyap, serta sistem suspensi yang didesain ulang akan membuat perjalanan berkendara semakin istimewa.

"Dengan mengadopsi fitur kesematan dari i-Activsense, kami juga berharap dapat semakin meyakinkan pelanggan bahwa mereka bisa menikmati berkendara Mazda dengan lebih baik," cetusnya.

Sejalan dengan tema GIIAS 2018, Beyond Mobility, All New Mazda6 Elite Sedan dan Estate di balik pengembangan penyegaran ketiganya pun mengusung konsep kemewahan yang sempurna. Baik dari sisi eksterior maupun interior, semua ditampilkan lebih mewah dengan kesan lebih dewasa.

Mulai bagian eksterior, perubahan jelas terlihat dari All New Mazda6 Sedan dan Estate. Pada sisi depan, perubahan paling signifikan hadir dari grille yang baru dengan bentuk sayap khas Mazda tetapi kini dengan bagian tengah berbentuk jaring menggantikan bilah-bilah horizontal.

Menurut Roy, itu semakin mempertegas tampilan All New Mazda6 Elite Sedan dan Estate yang bertenaga ditambah dengan perubahan lampu depan yang didesain tajam sekaligus menegaskan performa yang dimiliki. Lampu sein LED kini terletak di atas lampu utama untuk mempertegas tampilan.

"Sesuai komitmen, kami akan terus berupaya memberikan kepuasan pada konsumen dengan produk-produk terbaru kami yang lebih baik," tegasnya.

Lebih lanjut, di bagian belakang mobil alias bumper juga mengalami perubahan desain dengan aksen chrome horizontal yang menyatu bersama lubang udara di tengah. Hal tersebut sekaligus meningkatksn nilai aerodinamika dengan mengalirkan udara ke bagian roda depan.

Di model sedan, ujung pipa knalpot semakin dekat ujung luar bumper sehingga menjadikannya tampak menyatu dengan desain bumper keseluruhan. Sedangkan kombinasi lampu belakang dari dua model All New Mazda6 sama-sama memberikan kesan mobil yang rendah dan sosok bertenaga.

"Pancaran kemewahan All New Mazda6 Elite Sedan dam Estate semakin kuat dengan desain velg berukuran 19 inchi yang juga baru. Sosoknya pun tampil cantik berkat penggunaan warna Soul Red Crystal yang menggantikan warna Soul Red sebelumnya," pungkas Roy.

Begitu pun dari sisi interior, lanjutnya, berbagai penyegaran pada panel instrumen dan seluruh nagian door trim. Penggunaan material berkualitas tinggi untuk tempat duduk juga makin memberikan nilai ergonomi tinggi serta kian menambah kesan kemewahan.

General Manager Asean Business Office Mazda Motor Corporation Susumu Niinai menekankan bahwa sebagaimana visi Mazda untuk dapat memberikan produk berteknologi, All New Mazda6 Elite Sedan dan Estate juga telah dirancang dengan teknologi canggih.

Mesin SkyActiv yang digunakan pada dua model terbarucitu mendapat pengembangan dengan beberapa teknologi baru. Diantaranya, perubahan pada mesin SkyActiv-G 2.5 dengan blok silinder aluminium alloy yang dikurangi bobotnya sehingga mampu mengurangi getaran.

Beberapa bagian seperti port intake dan nozzle juga telah mengalami perubahan. Dilengkapi coolant control valve menjadikan proses pemanasan mesin semakin efisien dan secara keseluruhan membuat performa All New Mazda6 Elite Sedan dan Estate semakin meningkat, bahan bakar ekonomis, serta ramah lingkungan.

"Kami ingin membantu orang merasakan hidup berarti dan penuh semangat. Oleh karena itu, Mazda hadirkan produk-produk dengan kualitas yang dapat memenuhi harapan masyarakat Indonesia," tandasnya.

Selain All New Mazda6 Elite Sedan dam Estate, PT EMI juga memperkenalkan New Mazda CX3 yang diimpor utuh dari Jepang. Melalui penyegaran dari sisi desain, kedinamisan performa, keselamatan, dan keramahan lingkungan membuatnya semakin tak tertandingi di kelasnya.

Selain tampilan eksterior yang mendapatkan penyegaran, ada tiga bagian utama yang menjadi fokus penyempurnaan yaitu pengendaraan dengan optimalisasi kemampuan dinamisnya, performa penyempurnaan mesin SkyActiv serta peningkatan kualitas interior.

Karakter unik New Mazda CX3 juga semakin kuat dengan desain interiornya. Mulai dari bagian depan hingga belakang, mesinnya pun diperkuat dengan mesin SkyActiv-G 250 berkapasitas 2,0 liter yang mampu menghasilkan tenaga puncak 149 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 195 Nm pada 2.800 rpm.

"Jantung pacu itu juga dikombinasikan dengan transmisi SkyAvtic-Drive otomatis 6-speed yang juga mendukung kenyamanan berkendara," jelas Roy. (OL-1)