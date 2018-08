Darmin Sambut Positif The Fed Pertahankan Suku Bunga Acuan

MENTERI Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyambut positif terhadap keputusan Federal Reserve AS yang tetap mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 1,75% hingga 2,00%.

"Hari ini katanya (Ketua Fed) Jerome Powell tidak menaikkan tingkat bunga Fed. Ya Alhamdulillah, karena kalau dinaikkan goyang lagi," kata Darmin dalam acara Business Lunch dengan tema Waspada Ekonomi Indonesia di Tahun Politik, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (2/8).

Selain soal perang dagang, menurut Darmin, normalisasi kebijakan moneter pun harus diwaspadai. Hal itu berkaca dari pengalaman Amerika yang sempat krisis pada 2007-2008 dimana ia mengambil kebijakan quantitative easing (QE).

"Kerjanya mencetak uang dan membeli aset-aset dari semua kegiatan yang bermasalah. Hebatnya AS dia cetak uang banyak-banyak, inflasinya malah ngga naik. Tapi tidak bisa terus menerus uang yang sudah besar-besaran dicetak itu ngga ditarik. Cara menariknya gimana? Naikkan suku bunga. Itu namanya normalisasi kebijakan moneter," terangnya.

Untuk diketahui, Federal Reserve AS mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah pada Rabu (1/8). The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya dalam kisaran 1,75% hingga 2,00%. The Fed saat ini memperkirakan dua kenaikan suku bunga lagi hingga akhir tahun ini. (OL-7)