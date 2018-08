Gabung Club Marriott, Nikmati Keuntungannya

BAGI Anda yang gemar berkuliner di berbagai hotel berbintang, tidak ada salahnya Anda bergabung dengan Club Marriott yang diluncurkan Marriott International. Club Marriott merupakan program loyalitas yang menggabungkan program food and beverage (F&B) andalan yaitu Club Marriott, Eat Drink & More, dan Star Privilege.



Sekitar 300 hotel dengan 17 pilihan merek yang tersebar di 16 negara Asia Pasifik yang dikelola Marriot International mengikuti program ini. Di Indonesia, Club Marriot dapat digunakan di 21 hotel yang berpartisipasi dari 10 merek yang tersebar di 10 kota. Di antaranya The Westin Jakarta, Le Meridien Jakarta, JW Marriott Hotel Medan, Sheraton Surabaya Hotel and Towers, dan Four Points by Sheraton Makassar Hotel. Setiap hotel yang berpartisipasi, menawarkan keuntungan secara lokal dengan fokus pada konsep hidangan-hidangan yang inovatif.



Harga keanggotaan baru Club Marriott adalah Rp 3,8 juta termasuk pajak untuk The Westin Jakarta, Rp 2,5 juta untuk Le Meridien Jakarta, Rp 2,2 juta untuk JW Marriott Hotel Medan dan Sheraton Surabaya Hotel, serta Rp 1,5 juta untuk Four Points by Sheraton Makassar.

"Pada dasarnya, kami menyadari santapan terbaik akan mempersatukan banyak orang di Indonesia. Inilah alasan kami menjadikan hotel-hotel kami sebuah destinasi favorit di mana setiap masyarakat lokal dapat bertemu, makan, dan minum," ungkap Vice President, Food and Baverage, Asia Pacific Marriott International, Petr Raba dalam acara peluncuran Club Marriott yang digelar di The Westin Jakarta, Selasa (31/7).



Hingga saat ini, tercatat ada 200ribu anggota Club Marriott. Sejumlah keuntungan menarik akan didapatkan anggota. Seperti fasilitas khusus saat kedatangan, diskon kamar yang signifikan, upgrade kamar, dan voucher spa di hotel-hotel yang berpartisipasi dan penawaran untuk ulang tahun dan akses ke acara-acara eksklusif.



Setiap anggota juga dapat menikmati diskon hingga 20% untuk makanan dan minuman serta harga terbaik untuk kamar. Setelah diluncurkan di Indonesia, versi luxury dari keanggotaan tersebut juga akan diluncurkan di negara-negara Asia Pasifik lainnya hingga akhir Desember 2018. (M-3)