UBS: Perang Dagang Berimbas pada Pertumbuhan Ekonomi ASEAN

ESKALASI ketegangan perdagangan antara AS - Tiongkok memberi dampak yang berarti pada pertumbuhan yang akan tertahan. Selain merevisi ke bawah Tiongkok pada ketegangan perdagangan, para analis UBS juga merevisi turun perkiraan pertumbuhan ekonomi ASEAN.

Pada negara dengan ekonomi yang lebih terbuka seperti Singapura, Thailand dan Malaysia, dampak perang dagang lebih signifikan daripada ekonomi yang lebih tertutup di Filipina dan Indonesia.

UBS juga merevisi perkiraan suku bunga dan mata uang. Pertumbuhan yang lebih lemah juga menyiratkan nilai tukar yang lebih lemah dari sebelumnya.

"Bank-bank sentral harus kurang bersedia menaikkan suku bunga kebijakan karena pertumbuhan yang lebih lambat dan tekanan inflasi yang lebih sedikit, tetapi kami masih mengharapkan kenaikan suku bunga kebijakan tambahan dari The Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) dan Bank Indonesia (BI) di mana mendukung mata uang telah menjadi penggerak kebijakan moneter mereka," ujar Senior Economist UBS, Edward Teather, melalui rilis yang diterima, Kamis (2/8).

Dalam ketidakpastian yang beragam, ada empat jalur yang memnuat ASEAN terkena dampak oleh ketegangan perdagangan AS/Tiongkok. Pertama dampak pada ASEAN dari tarif AS yang dipungut secara global.

Kedua, permintaan agregat yang berkurang di Tiongkok, AS dan di tempat lain karena tarif ditambah memukul keyakinan pasar, serta perubahan dalam lanskap kompetitif dan penataan kembali investasi rantai pasokan.

Dalam mengantisipasi tarif AS pada tambahan US$ 200 miliar impor dari China, analis UBS telah merevisi pertumbuhan PDB riil tiongkok di 2019 menjadi 6,2% dari 6,4% (termasuk mengimbangi stimulus Tiongkok) dan pertumbuhan PDB riil AS dari 3,2% menjadi 2,8%.

Dihadapkan dengan risiko tarif, peraturan yang membatasi atau tekanan pemerintah lainnya, perusahaan dapat menyesuaikan investasi rantai pasok mereka.

Kenaikan tingkat kebijakan lebih lanjut dari BSP dan BI masih mungkin diberikan tekanan untuk mendukung mata uang masing-masing. Jika risiko skenario Perang Perdagangan habis-habisan tumbuh, analis UBS menduga bahwa mata uang ASEAN akan jatuh lebih jauh terhadap USD.

"Sementara itu pada Indonesia, kami memperkirakan pertumbuhan PDB riil Indonesia akan berakselerasi pada 2018 hingga 5,3% seiring pertumbuhan belanja konsumsi membaik menyusul percepatan investasi yang telah kita lihat. Percepatan baru-baru ini dalam pertumbuhan penjualan ritel menambah keyakinan kami dalam proyeksi ini," tambahnya.

Bank Indonesia telah jelas dalam tindakan dan pesannya. Pengetatan kebijakan bersifat preemtif dan didorong oleh kekhawatiran eksternal bukan pertumbuhan domestik atau inflasi.

Pelonggaran langkah-langkah makro-prudensial di pasar properti dan langkah-langkah untuk mendukung manajemen likuiditas bank dilihat oleh BI sebagai peredam pukulan.

"Kami percaya bahwa kebijakan BI hawkish dikombinasikan dengan pertumbuhan kredit sebelumnya yang tidak mendukung akan mendukung rupiah ke akhir tahun dan membantu menurunkan risiko premi. Namun, kami juga menyoroti risiko bahwa kelemahan berkelanjutan dalam kondisi pasar keuangan global dapat menyebabkan lebih dari satu kenaikan suku bunga kebijakan lebih lanjut jika BI tetap berada di depan kurva," tambahnya.

BI menunjukkan kepada para investor bahwa mereka berkomitmen untuk stabilitas mata uang dengan menandakan kesediaan untuk bergerak di jalur yang memastikan tingkat riil positif dan pengelolaan setiap ekses dalam ekonomi.

Dengan demikian kita melihat tiga alasan bagi BI untuk menaikkan suku bunga lagi. Pertama, "tepat" sulit diukur dalam arti absolut dan dapat berarti meningkatkan tingkat kebijakan sampai mata uang stabil - suatu hasil yang sebagian ditentukan oleh (masih tinggi) penghindaran risiko global.

Kedua, BI sekarang jelas memiliki salah satu tingkat kebijakan riil tertinggi di Asia, tetapi ini relatif positif cenderung memburuk karena kami mengharapkan setidaknya 25bps pengetatan kebijakan dari BI dan BSP.

"Ketiga, sementara ada beberapa ekses yang jelas dalam perekonomian Indonesia yang perlu ditangani, satu bidang perhatian, pertumbuhan impor yang kuat, telah menarik perhatian pemerintah," tukas Teather. (OL-3)