SKK Migas Apresiasi Kinerja Sembilan KKKS

SATUAN Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengapresiasi 9 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atas usaha dan kerja sama dalam mengembangkan industri migas Indonesia.

"Efek berganda inilah yang mungkin sering luput dari perhatian, sehingga kali ini SKK Migas hendak memberikan penghargaan atas usaha para KKKS. Penentuan penerima apresiasi ini merupakan hasil diskusi panjang antarfungsi-fungsi, baik teknis maupun nonteknis di SKK Migas," ucap Deputi Keuangan dan Monetisasi mewakili Kepala SKK Migas, Parulian Sihotang, di Jakarta, Rabu (1/8).

Pemberian apresiasi ini dilaksanakan pada acara Gas Indonesia Summit and Exhibition 2018. Parulian mengatakan bahwa azas manfaat bagi masyarakat menjadi perhatian khusus seiring dengan berkembangnya kegiatan industri migas Indonesia.

Melalui pemberian apresiasi, kata dia, diharapkan dapat memberikan dorongan kepada para KKKS untuk terus meningkatkan performa kinerja yang dapat mendukung peningkatan penemuan migas dan memberikan efek berganda kepada msyarakat.

Kesembilan KKKS dengan berbagai kategori penghargaan meliputi Unlocking The Potential of Papua Through a Long Term Investment Commitment in LNG Gevelopment, diberikan kepada BP Indonesia.

Kemudian, Exceptional Endevour in Implementing PSC Gross Split and Initiatives in Financial Compliance, diberikan kepada PHE ONWJ. Best LNG Achievement and Growth, diberikan kepada ENI MUARA BAKAU. Optimization of Asset Utilization, diberikan kepada ENI EAST SEPINGGAN LTD.

Custom Management, diberikan kepada CHEVRON PACIFIC INDONESIA Procurement Time Management Efficiency, diberikan kepada PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD.

Adapun Fuel Strategic Agreement Utilization, diberikan kepada CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD. G&G Team of the Largest Gas Discovery in 2017, diberikan kepada TEAM G&G PHE NUNUKAN. Sedangkan Best GGRE Team for Commercialization Acceleration of Exploration Block, diberikan kepada Team GGRE ENI EAST SEPINGGAN. (OL-1)