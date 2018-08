Pemerintah Berkomitmen BBM Subsidi Tidak Naik Hingga 2019

PEMERINTAH berkomitmen harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik hingga 2019 mendatang. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Kunci pertumbuhan ekonomi tentunya besar dari konsumsi masyarakat. Kuncinya kita pertahankan daya beli masyarakat,” ungkap Staf Ahli Menteri Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan, Suminto dalam Diskusi Forum Merdeka Barat (FMB), Rabu (1/8).

Suminto menjelaskan, berbicara soal BBM dalam konteks minyak dan gas tentu tak lepas dari Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun, dalam konteks ini pemerintah tak bisa mengorbankan kesehatan BUMN.

Jadi, kata dia, untuk tetap komitmen menjaga subsidi BBM pemerintah harus membagi beban. Beban subsidi dibebankan juga pada pemerintah, Pertamina dan masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan tambahan subsidi BBM jenis Solar sebesar Rp2.000 per liter dari sebelumnya Rp500 per liter. Kenaikan subsidi ini diambil dari peningkatan pendapatan negara dari migas karena harga minyak dunia yang terus naik hingga di atas US$70 per barel.

“Subsidi Solar sebesar Rp2.000 per liter sebenarnya belum cukup untuk menutup selisih antara harga keekonomian dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” kata dia.

Suminto mengatakan, dalam konteks penambahan subsidi ini Pemerintah tak butuh APBN-Perubahan. Dana tersebut berasal dari PPh dan PNBP penjualan minyak dan gas ke luar negeri yang mendapatkan untung besar karena pelemahan rupiah terhadap dolar AS atau windfall profit tax.

“Pemerintah tak butuh penambahan subsidi lewat APBN-P. Ada sumber dana lain untuk menutupi hal tersebut,” kata dia.

Dari data yang diperoleh, tahun ini pemerintah telah menetapkan outlook subsidi energi RP103,5 triliun. Angka ini naik dari anggaran semula yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar Rp46,9 triliun. (OL-4)