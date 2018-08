Marcella Zalianty Standardisasi Penilaian Film

ACADEMY of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS) selaku penyelenggara gelaran Academy Awards atau Oscar, untuk kali kesekian menunjuk Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) untuk memilih satu film Indonesia, guna bertarung dikategori best foreign language 2019.

Untuk mendapatkan satu film Indonesia yang akan diikutkan dalam best foreign language 2019, anggota komite Oscar kategori best foreign language sudah mulai bekerja per 31 Agustus 2018.

Anggota komite Oscar kategori best foreign language akan bekerja maraton untuk menentukan film pilihan yang ditunjuk mewakili Indonesia.

Aktris Marcella Zalianty, 38, menekankan dalam penilaian Foreign Film perlu menyatukan data dan informasi taste pemenang yang sudah ada. "Sehingga standardisasi yang kita gunakan untuk menilai film menjadi makin jelas," katanya yang juga menjabat sebagai sekretaris PPFI itu.

Dia menambahkan, hambatan pendanaan seharusnya tidak menjadi kendala lagi bagi pemerintah untuk mendukung film Indonesia ke ajang internasional seperti Foreign Film. (RO/H-5)