120 Pemandu Perempuan Dikerahkan pada Pelaksanaan Haji 2018

SETIDAKNYA sekitar 120 perempuan dipersiapkan untuk menjaga calon haji perempuan tahun ini.



Sebanyak 120 pemandu itu merupakan bagian tugas tambahan yang diadopsi oleh lembaga the National Tawafa Establishment for Pilgrims of Arab Countries (ARBHAJ, untuk divisi perempuan.



Penyelia dari divisi perempuan, Lina Khashim mengatakan bahwa ada sembilan tugas utama bagi 'Motawefs' atau 'pemandu' haji.



"Mereka akan bekerja sepanjang tahun mengkomunikasikan kualifikasi, pendidikan, informasi dan telepon serta nomor rekening. Mereka juga mengurus pinjaman permintaan subsidi dan mengirim cek," ujar Khashim, seperti dikutip Al Arabiya, Rabu (1/8).



"Sejumlah besar dari Motawef ini dinominasikan untuk mendapatkan lisensi pemandu wisata. Pelatihan juga dilakukan untuk melengkapi di masa Haji," imbuhnya.



Lebih lanjut Khashim menambahkan bahwa Motawef akan bekerja di bidang pelayanan. Hal ini berbeda dengan tugasnya pada musim Haji lalu.



Semua tugas mereka akan diberikan oleh komite lain, termasuk melakukan kerja survei, ditempatkan di rumah sakit atau lapangan tergantung dari kinerja mereka. (Medcom/OL-3)