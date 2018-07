Petarung Yuki Kondo belum Mau Pensiun

PETARUNG bebas (MMA) senior asal Jepang, Yuki Kondo, 43, menyatakan belum akan pensiun bertarung dalam ajang kompetisi MMA One Championship yang membesarkan namanya.

Kondo sekaligus memastikan ajang One Championship di Manila pada 27 Juli 2018 yang bertajuk One: Reign of Kings, bukanlah kali terakhir dirinya berkarier di olahraga tarung bebas tersebut.

"Pertarungan di Manila beberapa hari lalu, bukan yang terakhir. Kalian semua akan melihat saya bersaing, akan ada selanjutnya," kata Kondo dalam keterangan dari pihak One Championship di Jakarta, Selasa (31/7).

Dalam pertarungan di Manila tersebut, Kondo menghadapi petarung MMA veteran lainnya, yakni ahli bela diri Brazilian Ju Jitsu Renzo Gracie, 51, di kelas welter.

Dalam pertarungan yang dihelat di Mall Of Asia Arena, Manila, Kondo harus menyerah di tangan Gracie dalam pertarungan lewat kuncian leher pada menit 1:40 di ronde kedua.