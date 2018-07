Kreatif Raih Penghargaan Internasional dari Microsoft

ERA digitalisasi sedang melanda berbagai bidang industri, terlepas apakah itu industri manufaktur sampai pelayanan kepada konsumen. Diperlukan upaya-upaya yang kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk membawakan transformasi industri yang efisien dan produktif.

Berbagai kajian ilmiah tentang teknologi menunjukkan Industrial Revolution 4.0 sudah dan sedang bergerak di mana-mana. Sekarang ini, tidak hanya otomatisasi yang diperlukan untuk menghasilkan produksi yang tinggi, tetapi pada saat ini merupakan fenomena yang melanda berbagai industri untuk mengintegrasikan antara alat-alat produksi, manusia sebagai operator dan perangkat digital sehingga informasi yang tersaji lebih detail dan integral daripada sebelumnya.

Perangkat digital berbasis awan menjadi salah satu satu solusi terdepan yang menjanjikan dari segi infrastruktur dan keamanan jaringan.

PT Kreatif Dinamika Integrasi atau lebih dikenal dengan Kreatif, merupakan perusahaan penyedia solusi digital dan pengembang aplikasi yang adaptif dengan pengalaman multidisiplin dalam teknologi informasi (TI) untuk beragam industri, seperti otomotif, utilitas, properti, jasa finansial, jasa publik, dan lainnya.

Pengalaman dan kemampuan tersebut menghadirkan berbagai solusi inovatif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Kompetensi Kreatif banyak membantu para pelaku bisnis makro ataupun mikro dengan menyediakan dan memadukan perangkat solusi, khususnya yang dimiliki oleh Microsoft, dari tingkat lanjutan, seperti Enterprise Resource Planning (ERP) termasuk di dalamnya solusi finansial, supply chain, hingga human resource.

Customer Relationship Management (CRM) termasuk di dalamnya solusi penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, layanan tim lapangan, dan sebagainya.

Power BI dan Cortana Intelligence sebagai aplikasi pelaporan, dan Azure Machine Learning untuk mendukung solusi pelaporan serta Artificial Intelligence. Bahkan hingga aplikasi yang sudah dikenal dan dipakai sehari-hari seperti Office 365 dan Windows yang sudah menggunakan layanan berbasis awan (cloud) sehingga dapat diperoleh dalam waktu yang lebih cepat, lebih fleksibel, dan sesuai kebutuhan.

Karena itu, dalam acara tahunan yang diselenggarakan oleh Microsoft, di Las Vegas, Amerika Serikat, pada 15–19 Juli 2018 lalu, Kreatif mewakili Indonesia untuk menerima penghargaan bergengsi Country Partner of the Year Award pada tahun ini.

Penghargaan diberikan dalam beberapa kategori, dengan pemenang dipilih lebih dari 2.600 peserta dari 115 negara di seluruh dunia.

"Alhamdulillah, ini adalah kerja keras dari semua tim dan dedikasi tinggi," ujar Galib Machri, Direktur Utama dan CEO Kreaktif di Jakarta, Selasa (31/7).

"Microsoft Solutions adalah fokus utama dari Kreatif sejak didirikan pada 2012 dan Kreatif sangat menghargai penilaian yang diberikan oleh Microsoft yang menganugerahkan 2018 Microsoft Country Partner of the Year Award, sekaligus menegaskan komitmen kami pada solusi yang disediakan oleh Microsoft kepada para pelanggannya," kata Galib lagi.

Misi Microsoft adalah untuk memberdayakan setiap individu untuk dapat mencapai hal lebih dan para mitra di Indonesia merupakan bagian penting dalam siklus bisnis yang membantu agar produk dan inovasi Kreatif dapat digunakan oleh lebih banyak pelanggan.

"Penghargaan 2018 Microsoft Country Partner of the Year Award melambangkan inovasi dan pemikiran terbaik dari para mitra dan kami sangat senang bahwa PT Kreatif Dinamika Integrasi memenangkan penghargaan untuk kategori Country Awards Indonesia tahun ini," jelas Mulia Dewi Karnadi, Director Small Medium Corporate and One Commercial Partner Microsoft Indonesia di Jakarta, Selasa.

"Kreatif telah menjadi mitra kami selama 5 tahun untuk produk-produk portofolio cloud kami, Microsoft Office 365, Dynamics 365, dan Azure. Di tahun fiskal 2018 ini, Kreatif menunjukkan komitmen kuat dengan pertumbuhan tahunan sebesar 456,44%. Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh mitra untuk terus meraih pencapaian lebih bersama kami," sambungnya.

Kreatif dengan tim yang saat ini sudah mencapai 50 orang lebih, sampai dengan tahun fiskal 2018 telah berhasil meningkatkan pengguna dalam beberapa aplikasi yang tersedia dalam layanan awan (cloud services) Microsoft sampai dengan tiga kali lipat. Didukung komitmen kuat dari tim dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan yang baik bagi pelangganya, Kreatif juga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 dari SGS (UKAS Management System) dengan lingkup Provision of Software Consultancy. (RO/OL-1)