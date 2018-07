INDEF Sebut Tiga Tantangan Kepala Daerah Terpilih Pasca Pilkada

DIREKTUR Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan ada tiga tantangan ekonomi yang akan dihadapi kepala daerah terpilih pasca-Pilkada 2018.

Pertama, kepala daerah harus segera merealisasikan janji-janjinya. Dengan begitu, kata dia, investasi bisa segera masuk ke daerah.

"Ini bisa menjadi referensi kepala daerah terpilih untuk segera menyusun program-program detail jangka pendek yang tidak lagi mengenali masalah, tapi untuk menyelesaikan masalah," kata Enny, di Gedung SMESCO, Jakarta, Selasa (31/7).

Kedua, mengenai dana yang mengendap di perbankan semakin meningkat. Menurutnya, perlu ada suatu pola guna mencegah dana yang masuk ke daerah tidak mengendap.

"Biasanya tidak langsung dieksekusi, mengendap di perbankan. Harus ada satu pola, pemerintah pusat sendiri harus punya sistem yang membuat dana itu tidak mengendap," terangnya.

Ketiga, sambungnya, mengenai kemiskinan dan ketimpangan. Hal itu berkaca dari dana desa yang terus dikucurkan, tetapi masalah ketimpangan dan kemiskinan masih tetap terjadi. (OL-7)