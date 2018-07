Paduan Suara Unpad Raih Gelar Tertinggi di Bali International Choir Festival

TAMPIL memukau di Pulau Dewata, Paduan Suara Mahasiswa Univesitas Padjadjaran Bandung dinobatkan sebagai Juara Grand Prix pada The 7th Bali International Choir Festival (BICF).

Prestasi tersebut merupakan gelar tertinggi yang dinobatkan oleh dewan Juri setelah Paduan Suara Unpad meraih nilai terbaik di antara 146 grup paduan suara dan vocal group dari 16 negara seperti Latvia, Kanada, Lithuania, Filipina, Korea Selatan dan Cina. Pada kompetisi yang digelar di La Prime Plaza Hotel Denpasar, Bali, 24-28 Juli 2018,

Paduan Suara Unpad juga memperoleh penghargaan khusus Special Jury Award of Excellent Conductor yang dianugerahkan untuk sang konduktor, Arvin Zeinullah.

Seperti dilansir dalam keterangan resmi, Selasa (31/7), sebelum tampil pada babak final, Paduan Suara Unpad berhasil menjadi juara Category Champion of Mixed Choir. Beberapa repertoir yang dibawakan di antaranya adalah Ah, Dolente Partita (Monteverdi), Readymade Alice (Perttu Haapenen) dan Hentakan Jiwa (Ken Steven).

Keanekaragaman dan pemilihan lagu yang ditampilkan mencerminkan kemampuan khas Paduan Suara Unpad yang sangat ekspresif sehingga memperoleh predikat Special Jury Award of Excellent Programs.

Menurut Maria Guinand, salah satu juri pada The 7th BICF 2018, penampilan Paduan Suara Unpad pada kompetisi tersebut sangatlah baik.

"Interpretasi lagu yang dinyanyikan sangat menarik, intonasi yang dimiliki juga sangat baik,” tuturnya.

Juri asal Venezuela ini juga menambahkan, bagaimana pembawaan lagu oleh Paduan Suara Unpad di atas panggung mampu ditampilkan dengan penuh penghayatan, antusiasme dan cinta kepada penonton.

Melalui proses latihan selama 4 bulan, Arvin berhasil membawa tim Paduan Suara yang terdiri dari 46 anggota ini melaju pada The 1st Asian Grand Prix for Choral Singing (AGP) di Manila, Filipina tahun 2019 mendatang.

Kompetisi The Asian Grand Prix for Choral Singing merupakan event pertama yang mengadaptasi European Grand Prix for Choral Singing dimana pemenang dari berbagai kompetisi akan kembali berlaga untuk menjadi AGP Champion. (RO/OL-3)