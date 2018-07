Telkomsel Gelar Edukasi Digital di Kupang

PT Telkomsel menggelar edukasi digital bagi generasi muda di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui program The NextDev on The Mission 2018, Selasa (31/7).

Program ini menggandeng Binar Academy untuk mewujudkan ekosistem digital yang merata di seluruh Indonesia sehingga diharapkan dapat semakin membuka kesempatan untuk menyebarkan edukasi digital ke daerah yang masih memiliki akses terbatas.

Program ini diikuti 180 anak muda mulai dari tingkat SMA sampai universitas, dari target sebelumnya 100 orang.

"Telkomsel hadir untuk menjembati atau memenuhi gap hari ini di generasi muda agar mereka menjadi generasi yang mandiri dan siap berkompetisi di level provinsi nasional dan global," kata VP Sales and Marketing Telkomsel Area Jawa, Bali, Ericson Sibagariang kepada wartawan di sela-sela acara tersebut.

Program The NextDev memasuki tahun ke-4 akan melengkapi generasi muda Indonesia timur dengan kemampuan yang relevan untuk berkreasi menciptakan produk yang relevan.

Menurut Ericson, antusiasme pelajar di Kupang mengikuti program ini terbesar jika dibandingkan daerah lain Papua dan Maluku yakni mencapai 24%. Namun total pendaftaran di Indonesia timur tidak mencapai 10%, didominasi oleh Sulawesi sebesar 7,5%. Sebaliknya di Jawa mencapai 69,4%, dan Sumatera mencapai 16,7%.

"Kita menaruh harapan besar d Nusa Tenggara Timur, ujarnya.

Dengan peluncuran program ini diharapkan mendorong pengembangan dan kemandirian generasi muda serta meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia timur.

Program dengan tema 'Bridge The Gap, Evolve The Nation' ini disusun sesuai panduan United Nations mengenai Global Goals for Sustainable Development Growth. Telkomsel The NextDev on The Mission juga berfokus pada beberapa poin pengembangan masyarakat, seperti good health and well-being, quality education, decent work and economic goals, hingga sustainable cities and communities. (OL-3)