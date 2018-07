Pemerintah Ingin Kilang TPPI Kembali Produktif

MENTERI Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa pemerintah ingin kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) kembali bisa dijalankan. Karena itu, pemerintah ingin menyelesaikan masalah yang menghambat pengoperasian kilang TPPI tersebut.

"Kalau TPPI tadi, kita rapat untuk membuat dia bisa dijalankan, diselesaikan persoalannya yang selama ini menggantung," kata Darmin di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (30/7).

Adapun masalah pengoperasian TPPI ini adalah adanya warisan utang yang berdampak pada aktivitas kilang tersebut. Darmin pun enggan menyebutkan berapa utang yang dimiliki TPPI.

"Kalau secara penguasaan, itu udah di bawah penguasaan pemerintah. Tinggal bagaimana supaya dia dijalankan dan yang bisa jalankan dia kan Pertamina. Kebetulan Pertamina itu adalah kreditur," katanya.

Selama ini, kata Darmin, kilang TPPI tidak berproduksi secara maksimal. "Dia beroperasi on and off. Kadang-kadang ada, kadang-kadang berhenti," ucapnya.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah ingin aset TPPI itu kembali produktif. "Kita ingin buat supaya perusahaannya bisa jadi sehat dan bisa bekerja secara optimal," pungkasnya. (OL-4)