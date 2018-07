Asian Games Jadi Ajang Uji Coba Jaringan 5G

TELKOMSEL selaku sponsor Asian Games menyatakan bakal menguji jaringan 5G selama ajang empat tahunan itu berlangsung mulai 18 Agustus. Menurut Vice President Next Generation Network Taskforce Telkomsel Ivan C Permana, pihaknya akan membuka booth uji coba sebelum pembukaan Asian Games. Untuk tanggalnya, Ivan enggan membocorkannya.

“Kami mendirikan 5G Experience Center. Masyarakat bisa rasakan kecepatan 5G dan bisa apa saja sih dengan jaringan itu,” kata Ivan. Menurut

Ivan, kecepatan jaringan 5G mencapai 10 GB per detik. Sementara 4G hanya 10 MB per detik, sedangkan 3G, 1 MB per detik.

Saat uji coba, kata Ivan, Telkomsel juga menyediakan perangkat yang bisa menggunakan jaringan 5G mengingat di Indonesia ponsel atau komputer tablet yang beredar di pasar nasional maksimal menggunakan 4G. “Itu perangkat 5G pertama di dunia yang bisa pakai 5G,” pungkas dia. (A-2)