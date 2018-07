Produk Makanan Pengganti Efektif Bantu Diet

KETIKA menjalani diet, penderita obesitas kerap direpotkan dengan kebutuhan menyiapkan makanan sehat. Ketiadaan waktu sering kali membuat usaha tersebut gagal.

Untungnya, saat ini banyak tersedia produk makanan pengganti atau meal replacement untuk diet sehat. Selain praktis, produk itu juga dapat efektif menurunkan berat badan bila dikonsumsi dengan tepat.

"Memang produk makanan pengganti ini bisa jadi opsi untuk diet sehat karena memiliki takaran dan kandungan yang ditujukan untuk diet. Jumlah kalorinya telah disesuaikan," ujar Head of Medical Kalbe Nutritionals, Muliaman Mansyur, dalam jumpa pers The Role of Nutrition in the Prevention and Treatment of Obesity yang digelar produk meal replacement Slim & Fit, di Jakarta, Minggu (29/7).

Muliaman mengatakan, sangat penting memastikan produk makanan pengganti tersebut memiliki kandungan serat, protein, dan kalori yang sesuai dengan kebutuhan. Bila kalori yang dibutuhkan tubuh telah tercukupi dengan makanan pengganti, tidak disarankan untuk menambahkan dengan ragam makanan atau camilan lain.

"Baiknya konsultasi dulu berapa kebutuhan kalori kita setiap hari. Tapi rata-rata kalau sedang diet itu sekitar 1.200 kalori per hari," ujar Muliaman.