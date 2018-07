Rizal Ramli: Hanya Anies dan Saya yang Bisa Kalahkan Jokowi

MANTAN Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli menyebut hanya ada dua orang yang bisa mengalahkan Presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden. Kedua orang yang dimaksud ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dirinya sendiri.

"Saya tadi memang bercanda sama Anies. Kalau ada kompetisi fair ada dua orang yang bisa mengalahkan Jokowi yaitu Anies dan Rizal Ramli. Lainnya ecek-ecek lah," tutur Rizal seusai bertemu dengan Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (30/7).

Mulanya Rizal memuji kebijakan Anies di Jakarta, seperti kembali melintasnya sepeda motor di Jalan MH Thamrin. Kemudian, mereka juga membahas ihwal Pilpres 2019. Rizal percaya dirinya mampu bersaing dengan Jokowi. Dia bahkan bermimpi untuk bersaing dengan Anies di pilpres.

"Kalau Anies maju, saya maju jadi presiden, I think that's better for Indonesia. Tidak ada lagi model musuh-musuhan," kata Rizal.

Dalam menanggapi perkataan Rizal Ramli tersebut, Anies tersenyum. Dia menuturkan dirinya kini fokus bekerja di Jakarta. "Saya urus Jakarta. Saya tidak mencalonkan. Bang Rizal calon, saya tidak," ujar Anies.

Sebelumnya, Rizal Ramli memang pernah menyatakan ambisinya untuk maju pada Pilpres 2019. Namun Rizal tidak memiliki kendaraan politik karena hingga kini belum ada partai politik yang merekomendasikan apalagi mengusungnya. (A-2)