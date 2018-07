Dengan GPN, Penghematan Rp17 Miliar per Hari

KEPALA Divisi Pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional Aloysius Donanto Herry Wibowo mengatakan nilai transaksi interkoneksi melalui GPN sejak Desember 2017 hingga kini tercatat meningkat rata-rata 107,48% per bulan.

"Itu total transaksi debit dari sisi switching," ujarnya saat Bincang bersama media di Jakarta, Senin (30/7).

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional, Pungky P Wibowo proporsi transaksi kartu debet off us 5% dan on us 95%. Sekarang di Indonesia rata-rata transaksi harian kartu debit domestik sebesar Rp 17 triliun or hari dan 17 juta transaksi per hari. Transaksi debet off us sebesar 5% total jumlah transaksi per hari. Sedangkan proporsi on us 95%.

Setelah GPN, porsi transaksi domestik kartu debet off us hanya Rp 850 miliar dan on us sebesar Rp 18,15 triliun. Biaya MDR sebelum berlakunya GPN, sebesar Rp 25 miliar per hari, perhitungannya dari MDR 3%. Kini MDR off us menjadi Rp 8,5 miliar.

Transaksi on us adalah Transaksi kartu debet pada mesin milik bank yang sama dan transaksi off us adalah transaksi kartu debet pada mesin EDC yang berbeda.

"Berarti penghematannya,net saving transaksi off us turun menjadi Rp 7,23 miliar per hari. Jad penghematan yang didapatkan konsumen sehari adalah Rp 25 miliar dikurangi Rp 7,23 miliar berarti efisiensinya untuk konsumen Rp 17,7 miliar per hari. Untuk dari segi oengolahan switchingnya, Rp 25 miliar dikali 365 hari. Tapi konsumennya dia hanya bayar Rp 7,23 miliar something. Indonesia menghemat," tukas Pungky. (OL-4)