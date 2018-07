Masih Ada 3 Bank yang Belum Tergabung dalam GPN

TRANSAKSI perbankan kini diolah secara domestik melalui Gerbang Pembayaran Nasional. Namun masih ada 3 bank yang belum terkoneksi dengan gerbang pembayaran nasional.

Kepala Divisi Pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional Aloysius Donanto Herry Wibowo mengatakan alasannya karena bank tersebut masih terkena sanksi, karena untuk pemrosesan transaksi di domestik, mereka butuh keputusan dari manajemen.

"Atas dasar itu mereka diberi sanksi tidak boleh pengembangan lebih lanjut," ujar Donanto saat Bincang bersama media di Jakarta, Senin (30/7).

Bank-bank tersebut antara lain ICBC, Bank of China, dan Citi bank. Mereka belum bisa memenuhi kewajiban sehingga harus diberi sanksi.

Sedangkan 5 bank yang belum terkoneksi dengan lembaga switching ke dua lembaga switching, tiga di antaranya sedang proses dan dua bank lainnya akan mundur proses terkoneksinya karena mereka melakukan aksi korporasi.

Dia jelaskan lebih lanjut, dari 100 bank yang pernah disetujui Bank Indonesia untuk penerbitan kartu logo GPN, hanya 98 bank yang disetujui dan dua dikeluarkan dari proses karena mereka belum disetujui karena melakukan aksi korporasi.

"Seperti ANZ yang memutuskan tidak mau berbisnis ATM di Indonesia lebih lanjut."

Melalui Gerbang pembayaran nasional, Bank Indonesia mengatur tarif transaksi on us dan off us pada kartu debet. Pada transaksi on us yang sebelum GPN tidak diatur pengenaan fee MDR pada transaksi, kini diatur menjadi 0,15% dan transaksi off us diset pada titik maksimal 1% dari 3,25%.

"Penurunan ini yang disasar dari GPN," ungkapnya.

Pencetakan kartu debet berlogo GPN, per Mei 2018. Dari laporan 82 PJSP dari total 98 , yanf telah mencetak kartu baru 69 PJSP dan sudah cetak dan siap didistribusikan 927 ribu kartu. Yang telah didistribusikan ke masyarakat 497.668 kartu.

Dari interkoneksi ke lembaga swithcing, 95 bank sudah terkoneksi ke dua lembaga switching. Salah satu syarat untuk bank dan principal tergabung di GPN adalah terkoneksi dengan dua dari 4 lembaga switching yaitu PT Artajasa Pembayaran Elektronis (ATM Bersama), Rintis Sejahtera (ATM Prima), PT Daya Network Lestari ( ATM Alto) dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN). (OL-4)