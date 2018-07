Satlantas Polresta Sidoarjo Komitmen Berantas Pungli

SATLANTAS Polresta Sidoarjo berkomitmen memberantas pungutan liar (pungli), korupsi dan aksi suap dalam pengurusanan surat kendaraan bermotor maupun surat izin mengemudi (SIM).

Komitmen itu di antaranya dengan memasang sejumlah spanduk bertuliskan 'Zona Bebas Korupsi, No Suap Dan No Pungli. Dan Pemberi Suap Dan Penerima Suap Dapat Diberi Sanksi Pidana' yang dipampang di sejumlah titik di kantor satlantas, kantor samsat, samsat drive thru, mobil pelayanan SIM keliling dan sejumlah titik jalan protokol di wilayah hukum Polresta Sidoarjo.

"Penetapan zona bebas korupsi ini sebagai upaya menciptakan program kerja yang bersih tanpa korupsi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Oleh karenanya petugas Satlantas harus menghindari aksi pungli," kata Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kompol Dhyno Indra Setyadi, Senin (30/7).

Demi mewujudkan zona bersih bebas dari pungli, Dhyno meminta masyarakat ikut aktif mengawasi. Apabila masyarakat menemukan aksi pungli yang dilakukan oknum satlantas, Dhyno meminta masyarakat tak segan-segan melaporkannya.

"Jika menemukan aksi pungli silakan laporkan ke kami melalui call center Satlantas Polresta Sidoarjo. Jika ada oknum anggota lantas yang melakukan pungli, akan kami tindak tegas," kata mantan Kasatlantas Polres Kediri ini.

Lebih jauh Dhyno memaparkan jika langkah ini merupakan program prioritas kapolri yaitu, profesional, modern dan terpercaya di bidang penguatan pengawasan. Bukan hanya bagi petugas saja, seruan tegas anti korupsi dan pungli ini juga diperuntukkan kepada masyarakat agar tidak berusaha menyuap petugas.

Masyarakat yang berurusan dengan Satlantas Sidoarjo juga diminta tidak menggunakan jasa calo. Masyarakat yang mengurus surat kendaraan dan SIM, diminta mengurus sendiri karena sangat mudah dan trasparan.

"Pak Kapolresta dengan tegas memerintahkan seluruh jajarannya agar tidak terjebak dengan kasus pungli. Bekerja profesional, ikhlas untuk mengayomi dan memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo," kata Dhyno. (OL-3)