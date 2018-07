Dorong Devisa Hasil Ekspor Bertahan, Yield Domestik Harus Lebih Tinggi

PRESIDEN Joko Widodo meminta para pengusaha dan konglomerat untuk membawa kembali devisa hasil ekspor ke dalam negeri. Cara ini menjadi salah satu strategi agar nilai tukar Rupiah kembali menguat terhadap Dolar Amerika Serikat (USD).

Direktur Utama Bank Mandiri Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan harus ada keuntungan yang diberikan ke pengusaha seperti imbal hasil (yield) yang lebih tinggi bila ingin devisa hasil ekspor masuk dan menetap lebih lama di Indonesia.

“Sebenarnya pengusaha akan selalu melihat dari sisi keuntungan. Karena itu yang pertama deposito valas memang harus naik jauh. Deposito valas kita (Indonesia) kemarin tertinggal. Itu sebabnya tadinya di 0,75% sekarang sudah di kisaran 2,5%-3%,” ujar Kartika ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, usai rapat dengan Luhut B Panjaitan, Jakarta, Senin (30/7).

Akan tetapi, kata Tiko, memang kepastian kurs ke depan sangat menentukan. Sebab dengan nilai tukar yang volatilitasnya tinggi, akan banyak eksportir yang mulai menahan jual dolar AS.

“Maka harus ada kepastian jual di masa depan. Selain itu juga hal lain yang mesti kita bicarakan terkait instrumen apakah nanti harus ada fasilitas (FX) forward yang memberikan keyakinan kepada eksportir bahwa gain imbal hasil mereka dapatkan di deposito Indonesia sama dengan gain deposito kalau mereka invest di luar negeri,” tambahnya.

Perbandingan yield akan selalu menjadi hitungan pengusaha dengan yield bila hasil ekspor mereka taruh di luar negeri.

“Ini kami coba semaksimal mungkin akomodasi di dalam negeri,” tambah Tiko.

Namun menurut Tiko, Indonesia juga tidak perlu sampai membuat aturan yang lebih rigid seperti Thailand yang mewajibkan dana hasil ekspor disimpan beberapa bulan di dalam negeri sebelum kembali ke luar.

“Itu ada pro dan kontra. Kalau diatur nanti dibilang capital control juga bisa menjadi masalah. Kita coba cari mekanisme pasar. Tapi nanti kita coba cari instrumen yang bisa berikan kenyamanan dan keamanan supaya mereka yakin kalau taruh uang di Indonesia walaupun dalam valas yieldnya sama dengan taruh dana di luar negeri,” terangnya.

Valas yang masuk melalui atau di jual lewat Bank Mandiri, disampaikan Tiko, sekitar US$ 50 juta. Sejak pertengahan Juli, mereka juga telah menaikkan bunga deposito valas one on one (bukan counter rate) menjadi sebesar 2,5%-2,75%. Potensi valas yang bisa diserap bank BUMN sendiri diakuinya cukup besar, bisa mencapai US$500 juta per bulan.

“Kita usahakan eksportir taruh dana mereka di sini. Itu sudah sejak 2 minggu lalu dana deposito valas naik sebagian. Yang bisa diserap bank Himbara besar ya, bisa US$500 juta per bulan. Masalahnya eksportir selalu membandingkan dengan total yield kalau mereka taruh di foreign (luar negeri),” tukas Tiko. (OL-3)