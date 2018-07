Mahasiswa Indonesia Menang Kompetisi Desain Logo ASEAN

MAHASISWA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Adi Wisnu Nugroho berhasil memenangkan kompetisi desain logo ASEAN+3 University Network.

Desain Adi menjadi juara dari 152 rancangan desain buatan 93 mahasiswa dari sembilan negara, berdasarkan keterangan tertulis, Minggu (29/7).

AUN Executive Director Choltis Dhirathiti menyerahkan piala dan hadiah kepada Adi di acara the ASEAN+3 Rectors' Conference di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Kamis (26/7).

Dengan disaksikan Duta Besar RI, Sujatmiko, Adi menjelaskan bahwa desainnya yang berbentuk cortex sebagai visualisasi dari sifat dinamis AUN.

Menurut Adi, warna dan bentuk dari desainnya melambangkan harapan agar AUN terus dapat melanjutkan kerja sama melalui komunikasi, pendidikan, dan kemitraan yang harmoni.

"This is the ASEAN plus Three Logo," ujar Adi ketika akhirnya memperkenalkan desain miliknya di hadapan 93 rektor dan akademisi dari 43 universitas seluruh ASEAN+3 yang berkumpul siang itu.

Logo ini akan menjadi emblem resmi yang akan digunakan AUN dan tercetak pada bendera yang akan dikibarkan dalam setiap kegiatan AUN.

"Saya ingin mengucapkan Selamat kepada Adi Wisnu Nugroho," kata Dubes Sujatmiko ketika bertemu langsung dengan sang juara.

"Tentunya pertarungan ini berat dan (kemenangannya) membawa nama baik Indonesia," imbuhnya.

Selain kepada Adi, Dubes Sujatmiko juga menyampaikan ucapan selamat kepada Universitas Airlangga yang kali ini kembali membawa nama harum Indonesia di kancah ASEAN +3.

"Kita harus tetap melakukan apa yang terbaik, selalu semangat dan tidak berputus asa mengejar mimpi dan cita-cita," pungkasnya. (OL-2)