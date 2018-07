Mission Impossible Puncaki Box Office

MISSION Impossible - Fallout, film keenam dari rangkaian film aksi yang dibintangi Tom Cruise sukses memuncaki box office, menggungguli lima film sebelumnya.

Film produksi The Paramount/Skydance itu meraup pendapatan sebesar US$61,5 juta selama akhir pekan, lebih dari empat kali lipat dari raihan film yang menduduki peringkat kedua, Mamma Mia! Here We Go Again yang meraih US$15 juta.

Dalam Mission Impossible - Fallout, Cruise yang telah berusia 56 tahun melakukan seluruh aksi berbahayanya.

Adapun Mamma Mia sukses menduduki posisi kedua untuk pekan kedua secara beruntun. Dibintangi oleh Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin, Firth, dan Pierce Brosnan, film itu mengisahkan flashback mengenai karakter yang diperankan Streep di sebuah pulau Yunani dengan soundtrack lagu-lagu ABBA.

Posisi ketiga diduduki The Equalizer 2. Film yang dibintangi Denzel Washington sebagai mantan agen rahasia yang menjadi sopir Lyft dan bertekad membalas dendam kematian sahabatnya meraup pendapatan sebesar US$14 juta.

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation menduduki posisi keempat. Film animasi yang menampilkan suara Adam Sandler dan Selena Gomez itu meraup pendapatan sebesar US$12,3 juta.

Posisi kelima diduduki Teen Titans Go! to the Movies. Film yang dibuat berdasarkan film animasi populer Titans itu meraup pendapatan sebesar US$10, 5 juta. (AFP/OL-2)