Peringati Hari Lingkungan Hidup, BSD Gelar Festival Hijau Ke-15

SINAR Mas Land melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk, pengembang BSD City, menggelar Festival Hijau BSD City ke-15, guna memperingati Hari Lingkungan Hidup Dunia yang jatuh setiap 5 Juni. Kegiatan yang berisikan kampanye, inisiasi, dan gerakan cinta lingkungan, diselenggarkan di kawasan Pasar Modern dan Intermoda BSD City, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, 27-28 Juli 2018.

Festival Hijau BSD City 2018, merupakan salah satu program tanggung jawab sosial korporasi (CSR) PT BSD Tbk-Sinar Mas Land, di bidang lingkungan. Festival tahun ini mengangkat tema 'Nature is not a place to visit. It is home!' Kegiatan kali ini juga dihadiri Penjabat Bupati Tangerang Komarudin MAP serta dimeriahkan penampilan Duta Lingkungan Hidup Indonesia Dik Doang.

Direktur PT BSD Tbk Syukur Lawigena mengatakan, kegiatan Festival Hijau BSD City 2018 yang berlangsung selama dua hari, diikuti 350 anggota OSIS SMP/MTS dari sembilan sekolah peserta program Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) di wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, yang diinisiasi PT BSD Tbk beberapa waktu lalu.

Menurut Syukur, kegiatan utama dalam penyelenggaraan Festival Hijau BSD City 2018 merupakan pelaksanaan berbagai pelatihan mengenai lingkungan hidup, yang akan diberikan oleh akademisi, aktivis lingkungan, LSM, dan organisasi lingkungan hidup.

Pelajar SMP/Mts yang menjadi peserta Festival Hijau BSD City 2018 mengikuti pelatihan tersebut dalam sejumlah kelas workshop, yaitu kelas efek rumah kaca, komposting, reboisasi, konservasi, biopori, dan polusi udara.

"Kelas-kelas workshop tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pelajar SMP dan MTs tentang berbagai cara dan upaya serta manfaat melestarikan lingkungan hidup. Sehingga mereka kelak akan menjadi individu-individu yang berani dan gigih menjaga kelesatarian alam demi kelangsungan kehidupan manusia," papar Syukur melalui keterangannya, Sabtu (28/7).

Seusai menyelesaikan materi kelas di hari pertama, ke-350 pelajar itu kemudian dilantik oleh Penjabat Bupati Tangerang sebagai Pemuda Penggerak Penghijauan 2018.

"Sebelumnya, pada 2017, Bupati Tangerang juga telah melantik 200 Pemuda Penggerak Penghijauan," ujar Syukur.

Hari kedua pelaksanaan Festival Hijau BSD City 2018 merupakan kegiatan seremonial yang akan dihadiri Penjabat Bupati Tangerang, penggerak lingkungan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan (OKP), komunitas lingkungan, dan masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Turut memeriahkan penampilan Duta Lingkungan Hidup Indonesia Dik Doang. Dalam kesempatan itu, Penjabat Bupati Tangerang dan manajemen PT BSD Tbk akan menanam pohon bersama di kawasan Pasar Modern dan Intermoda BSD City Cisauk.

"Selain itu, manajemen PT BSD Tbk juga menyerahkan secara simbolis bibit pohon rambutan parakan, yang merupakan tanaman khas Kabupaten Tangerang, kepada Penjabat Bupati Tangerang, tokoh masyarakat, ormas dan komunitas lingkungan, untuk selanjutnya ditanam di lingkungan masing-masing," tambah Syukur.

Pelaksanaan Festival Hijau BSD City 2018 didukung oleh Eksisna, Komunitas Peduli Lingkungan BPI (Kopeling), Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), Urban Garden BSD, Rumah Pintar Eco Living LP2M ITI, PT SMART Tbk, Eka Hospital, APP Indah Kiat, Smartfren, BSD X-treme Park, dan Ocean Park. (RO/OL-1)