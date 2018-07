John Legend dan Keluarga Kembali Berlibur di Bali

UNTUK kedua kallinya musisi John Legend berlibur ke Bali. John diketahui tengah menikmati wakti di Bali bersama sang istri Chrissy Teigen dan kedua anaknya, Luna Simone Stephens dan Miles Theodore Stephens setelah dirinya mengunggah sebuah foto di akun Instagramnya, @johnlegend.

Dalam foto tersebut terlihat pelantun lagu All of Me tersebut tengah duduk bersantai dengan Luna dan Miles. Luna merupakan anak pertama John Chrissy yang lahir pada tahun 2016 lalu. Sedangkan Miles merupakan akan kedua pasangan tersebut yang baru saja lahir pada Mei 2018.

"Babies in Bali," ujar John pada keterangan fotonya yang diunggah pada Kamis (26/7).

Setidaknyaa telah ada 4 foto lain yang diunggah John sejak tiba di Bali 3 hari yang lalu. Semuanya merupakan foto keberaamaannya dengan sang anak serta foto keindahan pemandangan di Bali.

Senada dengan John, sang istri Chrissy Teigen juga kerap mengunggah foto kebersamaan keluarga kecilnya di Bali. Chrissy bahkan mengunggah foto dirinya sedang menggunakan topi petani.

"Hanya menjadi diriku yang apa adanya dan damai," ujar Chrissy dalam keterangan foto instagramnya.

Sebelumnya, pada bulan Juli 2017 John Legend dan Chrissy Teigen juga diketahui telah berlibur ke Bali bersama sang anak, Luna. Keduanya cukup lama menghabiskan waktu di Bali. Mereka bahkan sempat berfoto dengan mengenakkan pakaian tradisional Bali.

Meski tidak diketahui persis di mana lokasi mereka berlibur di Bali, banyak netizen Indonesia yang menyambut kedatangan keduanya dengan hangat. Ucapan selamat berlibur dari netizen membanjiri bagian komentar foto kedua pasangan tersebut.(X-10)