IRC, Ban Resmi Kejurnas Balap Motor, Raih TOP Brand Award 2018

PT Gajah Tunggal, Tbk kembali menorehkan prestasi. Kali ini lewat brand IRC yang meraih TOP Brand 2018 untuk kategori produk Ban Motor.

Kepiawaian kerja sama tim dalam membentuk citra merek serta produk yang baik telah menjadikan IRC sebagai produk ban motor yang paling dipercaya masyarakat. Apalagi IRC pun dipercaya sebagai ban resmi di sejumlah kejuaraan balap motor nasional. Sejumlah pembalap nasional pun merasakan patennya IRC saat merengkuh gelar juara.

Penghargaan yang diprakasai Majalah Marketing itu dilaksanakan di Hotel Mulia, Jakarta (27/7) malam yang dihadiri Head of Marketing Division PT Gajah Tunggal, Tbk Leonard Gozali, selaku penerima penghargaan.

Suksesnya IRC meraih TOP Brand Award 2018 membuktikan produk ban motor yang sudah ada selama lebih dari 40 tahun ini telah memenuhi tiga parameter index ukur yaitu Top of Mind Awareness, Last Used, dan Future Intention.

Penilaian parameter index tersebut melibatkan 12 ribu responden yang ada di 15 kota yakni Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Pekanbaru, Palembang, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Samarinda, dan Manado dengan metode pengumpulan data wawancara dan kuesioner.

“Ini merupakan penghargaan yang kesekian kalinya untuk IRC sebagai TOP Brand untuk kategori produk ban motor. Hal ini merupakan bukti hasil kerja sama tim yang telah dibentuk dari Sales, Marketing, Research and Development serta seluruh pihak yang turut memajukan brand IRC. Apalagi di balapan nasional pun ban IRC terus mendominasi,” ungkap Leonard.

IRC terus berinovasi mengembangkan produk ban motor melalui tim riset yang telah dibentuk untuk memenuhi keinginan pasar.

Produk ban motor yang telah dipercaya sebagai OEM merek-merek motor di Indonesia ini bahkan tidak hanya meningkatkan produk ban tubeless tetapi juga mengembangkan ban radial IRC RMC810.

“Keberhasilan IRC pada penghargaan TOP Brand ini akan menjadikan motivasi kami untuk terus mengembangkan produk yang berkualitas dengan distribusi dan promosi yang sejalan dengan perkembangan pasar. Untuk balapan nasional pun kami terus melakukan peningkatan agar ban IRC bisa lebih mantap di lintasan bagi pembalap,” pungkas Leonard. (OL-2)