Kekonyolan Teen Titans

BANYAKNYA film pahlawan super belakangan seperti Superman dan Batman membuat sejumlah tokoh superhero lain ingin membuat film serupa. Seperti Teen Titans yang dimotori Robin (Scott Menville), Beast Boy (Greg Cipes), Starfire (Hynden Walch), Raven (Tara Strong), dan Cyborg (Khary Payton) ingin memiliki film kepahlawanan mereka sendiri.

Film tersebut menjadi pengakuan mereka sebagai pahlawan super. Kartun dari serial TV yang diproduksi Warner Bros Animation, DC Entertaiment ini bercerita tentang lima anak berkekuatan super.

Sayang keinginan mereka memiliki film sendiri ditolak sutradara Hollywood Jade Wilson (Kristen Bell). Pasalnya Teen Titans dianggap sebagai pendamping pahlawan super dan kehadiran mereka hanya lelucon semata.

Namun, perjuangan mereka membuktikan diri terbuka saat Slade (Will Arnet) sebagai penjahat super mencoba menguasai dunia.

Film Teen Titans Go! to the Movies ini sangat mampu membuat gelak tawa para penonton dari awal hingga akhir. Seperti diungkapkan salah satu penonton di Senayan City, Rabu (25/7), Sandi. "Filmnya bolehlah, ceritanya tengah-tengah tidak terlalu anak-anak, tapi juga tidak orang dewasa juga. Cukup menghibur kalau penggemar DC, jadi kita mesti tahu orang-orangnya (karakter kartunnya) siapa, alur ceritanya bagaimana. Ceritanya cukup menggelitik, kalau dinilai 1-10 untuk saya sebagai penggemar DC 7 lah, dan ini recommended banget untuk para penggemar DC," ujarnya.

Hal yang sama juga dirasakan Adrian. "Sangat menghibur, banyak plot twist-nya, tingkat kelucuannya hampir sama dengan Deadpool kalau yang udah nonton ya, pokoknya sangat menghibur dan banyak hal yang tidak pada umumnya ada di komik DC-lah. Recommended banget deh nih film."