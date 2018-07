Anak Cekatan di Masjidil Haram, Ambilkan Air Zamzam

SEBAGIAN orang bilang di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, suka ada kejutan. Pengalaman yang Media Indonesia alami mungkin masuk kategori kejutan.

Betapa tidak, belum sampai tangan menjangkau air zamzam untuk dimasukkan ke tempat air minum yang saya bawa, tiba-tiba tempat minum saya disambar anak kecil berseragam.

Dia meraih tempat air minum saya yang bertuliskan "Do your best. Be happy Don't worry," sembari bilang dalam bahasa Arab yang kira-kira artinya,"Sini saya ambilkan air zamzamnya."

Itulah kejadian mengejutkan sekaligus mengagumkan di Masjidil Haram beberapa saat sebelum Salat Jumat (27/7).

Setelah mengambilkan air minum, saya mengucapkan terima kasih, kasih jempol, dan saya rangkul bahunya.

Tanpa sempat berkenalan, anak yang berambut ikal itu langsung bergegas menghalau jemaah yang salat Jumat di koridor jalan.

Anak itu adalah anggota Saudi Arabian Boy Scouts Association alias Pramuka-nya Arab Saudi. "Saya membantu kelancaran dan ketertiban salat Jumat di Haram," kata Abdul Hadi. Anak kelas 1 SMP ini adalah anggota Pramuka Arab Saudi asal Thailand. Dia mendapatkan beasiswa bersekolah di negeri kerajaan itu.

Bila puncak musim haji tiba, anak-anak kepanduan Arab Saudi ini juga sigap membantu. Lanjutkan Dik! (OL-6)