Pengemudi Truk Volvo Wakili Indonesia di Kejuaraan Dunia

AJANG adu irit bagi pengemudi truk Volvo 'Fuelwatch Challenge' memasuki babak baru sejak pertama kali digelar di Indonesia pada 2015. Kompetisi yang awalnya lebih difokuskan pada efisiensi penggunaan bahan bakar, tahun ini diperluas fokusnya melingkupi faktor keselamatan, keterampilan, termasuk efisiensi waktu.

Untuk menyesuaikan tema, kegiatan berubah nama menjadi Volvo Trucks Indonesia Driver Challenge 2018. Para peserta juga tidak lagi dipisah antara kelas on road dan off road. Seluruh peserta diuji kemampuannya di medan on road sekaligus off road menggunakan Truk Volvo FH, Volvo FM, dan Volvo FMX.

Mereka ditantang untuk menyelesaikan jarak tujuh kilometer menggunakan bahan bakar seminim mungkin dengan melewati lebih dari lima pos pemeriksaan, dan lama perjalanan tidak boleh dari 45 menit. Fokus penilaian kali ini adalah efisiensi bahan bakar, keamanan dan kemampuan manuver.

Kegiatan ini digelar Kamis (26/7), di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat yang memiliki medan sesuai dengan kriteria lomba. Mulai dari jalan aspal hingga medan off road ringan berlantaikan tanah.

Tahun ini ada delapan pengemudi truk hasil seleksi dari 80 pengemudi truk di seluruh Indonesia yang sebagian besar dari wilayah pertambangan, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. Ada juga yang berasal dari DKI Jakarta. Mereka akan bersaing memperebutkan tiket Final Dunia di Gothenburg, Swedia 13–14 September mendatang.

Setelah bersaing dengan delapan pengemudi truk lainnya, Rivaldi dari Provinsi Kalimantan Selatan berhasil membawa pulang gelar Pengemudi Truk Volvo terbaik di Indonesia tahun 2018 dan berkesempatan mewakili Indonesia di World Final di Swedia.

"Saya tidak percaya bisa memenangkan kompetisi ini. Memang pada dasarnya saya selalu sadar untuk tidak sembarangan saat menggunakan bahan bakar dan saya senang ternyata kebiasaan ini banyak manfaatnya. Saya akan terus berlatih agar bisa memberikan yang terbaik bagi Indonesia di Final Kejuaraan Dunia nanti," ungkap Rivaldi, Kamis (26/7).

Managing Director VTI Jurn Terpstra mengakui bahwa mengendalikan kendaraan berat membutuhkan keterampilan khusus, dan mengemudi dengan efisien adalah sebuah bentuk seni. "Volvo Trucks Driver Challenge menjadikan pengemudi sebagai fokus khusus untuk menguatkan kembali pentingnya mengemudi yang terampil dan kompeten. Hal ini sangat penting bagi para pengguna truk kami karena teknik mengemudi efisien akan berdampak langsung pada keuntungan mereka," ujar Terpstra. (A-5)