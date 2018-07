Addie MS dan Twilite Orchestra Tampil di Lippo Mall Kemang

AVENUE of The Stars yang berlokasi di Lippo Mall Kemang kembali mempersembahkan kegiatan musik berkelas dengan menghadirkan musikus ternama Addie MS and Twilite Orchestra dengan tema 'Symphony Under The Stars' yang akan digelar pada Sabtu (28/7) pada pukul 19.00 WIB.

Movie Fest merupakan tema musik yang akan ditampilkan pada kegiatan musik kali ini di mana Addie MS bersama 40 musisi Twilite Orchestra akan tampil membawakan sountrack film terfavorit baik dari dalam maupun luar negeri, di antaranya Beauty and the Beast, The Avengers, Star Wars, dan 13 musik soundtrack film lainnya yang akan dikemas dengan musik orkestra.

Symphony Under The Stars menjadi istimewa karena merupakan konser orkestra pertama Addie MS di Avenue of The Stars. Dari 500 kursi yang disiapkan Lippo Mall Kemang yang dijual dengan harga Rp500.000 hingga Rp750.000 telah terjual habis pada tujuh hari sebelum penyelenggaraan.

Panggung seluas 18 meter x 9 meter disiapkan Lippo Mall Kemang untuk konser ini dan beberapa ornamen seperti biola raksasa yang ditempatkan di pintu masuk untuk memberikan nuansa musikal pada lokasi acara. Keberadaan layar raksasa dengan ukuran 9 meter x 6 meter di belakang panggung akan menambah konser orkestra lebih spektakuler.

“Gelaran Symphony Under The Stars merupakan konser musik orkestra yang dilakukan di tempat outdoor dengan alasan ingin menampilkan sajian musik orkestra yang lebih santai dan informal, di mana hal ini sangat berbeda jika diselenggarakan di area indoor. Sebuah musik jika dinikmati dengan cara yang santai akan lebih menyenangkan," kata Addie MS menanggapi rencana konsernya.

Namun demikian, kata dia, tampil di outdoor juga menjadi tantangan bagi musisi karena banyak faktor yang akan mempengaruhi seperi angin dan bunyi-bunyi yang akan terdengar di sekitar area yang dapat menganggu konsentrasi musisi.

"Dan hampir pasti tidak ada suara gema yang kita butuhkan, sehingga penyetelan sound system, kepekaan pendengaran dan koordinasi antarmusisi sangat diperlukan pada konser outdoor saya kali ini,” imbuh suami Memes ini.

Nidia N Ichsan, selaku Corporate PR Lippo Malls Indonesia, menjelaskan, Avenue of The Stars (AOS) merupakan brand baru yang disiapkan Lippo Malls untuk melengkapi pusat perbelanjaan yang dikelolanya sesuai dengan kebutuhan gaya hidup masyarakat modern yang saat ini dapat ditemukan di Lippo Mall Kuta, Palembang Icon, dan Lippo Mall Kemang.

"Avenue of Stars sendiri merupakan one stop entertainment dengan alfresco dining yang dilengkapi dengan deretan restoran premium ternama untuk memanjakan para pencinta kuliner dan menjadi tempat yang ideal untuk berkumpul dengan keluarga, teman dan kolega," papar Nidia dalam keterangannya, Jumat (27/8).

Untuk itu, lanjut dia, sebagai one stop entertainment Avenue of The Stars juga menjadi tujuan favorit untuk setiap penyelenggaraan kegiatan bergengsi seperti parade budaya, nonton bareng, dan juga kegiatan musik seperti Symphony Under The Stars. (RO/OL-1)