DPRD Sumbar Minta Pemprov Kawal Harga Telur dan Ayam

WALAU harga telur dan daging ayam merangkak turun, Komisi II DPRD Sumatra Barat (Sumbar) mendesak agar Pemprov Sumbar melalui OPD terkait untuk terus mengawal harga komoditi tersebut di seluruh Sumbar.

Bahkan Komisi II DPRD Sumbar juga minta harga pangan lainnya dikawal ketersediaan dan harganya.

"Jangan sampai masyarakat dirugikan, petani dirugikan, malah yang untung pengusaha nakal," ujar Ketua Komisi II DPRD Sumbar Muzli M Nur, Jumat (27/7).

Komisi II yang membidangi masalah ekonomi ini memantau, saat ini yang melonjak cukup tinggi adalah harga telur dan daging ayam.

Dari pantauan di pasar-pasar yang ada di Padang, saat ini harga telur ayam sudah turun ke angka Rp40.000-42.000 per sak, dari sebelumnya berada di harga Rp47 ribu per sak. Sementara harga daging ayam juga sudah berkisar Rp40 ribu per kg.

Untuk itu, sebut Muzli, pihaknya meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dapat mengawal dan menstabilkan harga, seperti yang terjadi saat ini.

"Harusnya Dinas sudah ada strategi," tukas Muzli.

Selain harus ada strategi pengendalian harga dari Disperindag, Komisi II juga meminta agar persoalan bahan pagan tidak dijadikan komoditas politik.

"Jangan sampai persoalan harga jadi bahan manuver oleh elit-elit politik maupun partai," ujarnya.

Selama ini fluktuasi harga sangat menyengsarakan masyarakat, terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Pembentukan tim satgas sangat diperlukan, untuk mengawal tindakan spekulan yang dilakukan kartel.

"Tim satgas harus aktif melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang nakal yang menyebabkan harga pangan naik," tegas dia.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II, Sitti Izzati Azis menambahkan, hari ini rencananya Komisi akan memanggil sejumlah dinas terkait untuk membahas persoalan harga.

"Kita akan konfirmasi, selama ini persoalannya apa," jelasnya.

Sitti menegaskan, pengawalan harga oleh Disperindak amat diperlukan. Terutama soal jumlah stok dan masalah distribusi bahan pangan. Tim satgas yang dibentuk diharapkan bisa bekerja. (OL-3)