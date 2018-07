Kejati DKI Lakukan Diversi ke Penghina Jokowi

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menerima penyerahan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, RJT dalam kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelum dilimpahkan ke pengadilan, pihak jaksa akan melakukan proses diversi ke RJT.

"Sebelum perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan, Jaksa Penuntut Umum akan melaksanakan proses diversi sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 42 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak," kata Kasipenkum Kejati DKI, Nirwan Nawawi, Jumat (27/7).

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Diversi dilakukan dengan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

"Proses diversi kami akan lakukan dalam waktu dekat," ujarnya

Selain itu, pihak Kejati DKI juga telah menerima barang bukti dari pihak penyidik Polda Metro Jaya pada Selasa (24/7) di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Adapun barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah satu bendel capture instagram atas nama @jojo_is my name, satu buah flas disk merek berisi capture instagram @jojo_is my name dan video yang terdapat di instagram tersebut dan youtube serta beberapa unit ponsel.

"Penyerahan tahap 2 ini adalah sebagai tindak lanjut dari pihak Penyidik Polda Metro Jaya atas diterbitkan surat Pemberitahuan hasil Penyidikan atas nama tersangka RJT tanggal 7 Juni 2018 dari Kejati DKI Jakarta," ujarnya.

RJT diduga melakukan tindak pidana pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE atau pasal 336 KUHP terkait dengan sangkaan Penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepada Presiden.

Selama proses hukum berlangsung RJT pun dititipkan di panti sosial yang berada di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur.

Kasus RJT bermula dari rekaman video pengancaman dan penghinaan terhadap Jokowi yang viral. Rekaman video yang diambil dengan kamera ponsel tersebut terlihat RJT yang berkacamata tampil dengan bertelanjang dada. Dia pun berbicara dengan memegang dan menunjuk foto Jokowi.

RJT berkata "Gue tembak kepalanya, gue pasung. Ini kacung gue ternyata."

"Jokowi gila, gue bakar rumahnya. Presiden gue tantang lu, cari gue 24 jam, lu enggak temuin gue, gue yang menang."

Namun, terdengar sedikit suara tawa di balik pengambil video itu. Saat menyatakan hujatannya kepada Jokowi, RJT pun sesekali tersenyum dan seolah menahan tawa saat mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. (OL-3)