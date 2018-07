Salah Siap Meledak Lagi

PARA pendukung Liverpool boleh merasa senang. Pasalnya, penyerang klub kesayangan mereka, Mohammed Salah, mulai menunjukkan tanda-tanda akan kembali produktif dalam membobol gawang lawan.

Itu bisa dilihat saat pemain asal Mesir tersebut menyumbang satu gol saat 'si Merah' mengalahkan Manchester City 2-1 pada turnamen pramusim International Champions Cup 2018, kemarin.

Mantan pemain AS Roma itu menciptakan gol hanya 35 detik sejak ia dimasukkan sebagai pemain pengganti di menit ke-62. Arsitek Liverpool Jurgen Klopp seusai pertandingan kembali menegaskan isu cedera pundak Salah sudah seharusnya dihapus. Terlebih aksinya di New Jersey, AS, itu sudah membuktikan bahwa Salah telah bugar lagi.

"Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa itu bukan masalah lagi. Dia hanya butuh penyesuai-an. Kami telah melakukan banyak hal untuk cederanya, tapi biasanya selama penyembuhan Anda akan merasakan sesuatu yang berbeda dan ini yang dia rasakan sekarang," kata Klopp.

Pelatih asal Jerman itu pun tak sungkan memuji penampilan anak asuhnya itu. "Dia masuk ke lapangan dan mencetak gol yang cukup indah hanya setelah 35 detik. Dia memberikan dampak besar bersama Sadio (Mane) ketika bermain," imbuhnya.

Musim lalu memang menjadi perjalanan terbaik Salah sepanjang kariernya. Ia berada di puncak penampilan bersama Liverpool dengan menciptakan 44 gol selama semusim. Ia bahkan dianugerahi gelar pemain terbaik Liga Primer Inggris musim lalu.

Akan tetapi, nasib Salah berubah 180 derajat di akhir musim. Ia mengalami cedera pada pundaknya saat final Liga Champions Eropa karena terjadi kontak fisik dengan bek Real Mad-rid Sergio Ramos. Salah pun harus meninggalkan lapangan dan menyaksikan timnya menelan kekalahan 1-3 dari Madrid.

Cedera yang dirasakan Salah juga berdampak pada performanya di tim nasional. Aksinya bersama timnas Mesir tak begitu mencolok hingga harus pulang di babak awal Piala Dunia 2018.

Di lain pihak, pelatih Manchester City Pep Guardiola tak menampakkan raut muka kecewa meski melihat timnya menelan kekalahan. The Citizens telah empat kali menelan kekalahan dari Liverpool dalam tujuh bulan terakhir. Meskipun demikian, Pep merasa senang karena kali ini tim mudanya sanggup mengimbangi James Milner dkk.

"Hal yang luar biasa dengan apa yang telah kami lakukan saat ini. Kami dapat mengimbangi klub yang musim lalu finalis Liga Champions," ujarnya.

Luruskan isu

Isu yang menyebut penyerang Manchester United Anthony Martial akan segera meninggalkan klub musim ini menjadi-jadi setelah pemain asal Prancis itu tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan tim beberapa hari lalu. Martial memang dikabarkan sudah tak betah di Old Trafford karena selalu menjadi pilihan kedua sejak kedatangan Alexis Sanchez musim lalu.

Tidak ingin isu tersebut te-rus melebar, sang manajer Jose Mourinho mencoba meluruskan kabar tersebut. Mou menyebut Martial harus meninggalkan timnya karena menghadiri kelahiran anak keduanya di Paris, Prancis. (AFP/Goal/R-2)