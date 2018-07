Kylie Jenner Bayaran Tertinggi di Instagram

MODEL dan bintang reality show asal Amerika Serikat, Kylie Jenner, 20, dinobatkan sebagai selebritas terkaya dalam daftar tahunan Instagram Rich List. Kylie menempati posisi pertama dengan tarif rata-rata US$1 juta (sekitar Rp14,4 miliar) untuk setiap unggahan berbayar (endorse) di akun Instagram-nya.

Ibu satu anak itu membuat penyanyi Selena Gomez yang tahun lalu menjadi selebritas bertarif termahal di Instagram bergeser ke posisi kedua dengan tarif US$800 ribu (Rp11,5 miliar) per unggahan di akunnya. Setelahnya, pesepak bola Cristiano Ronaldo berada di posisi ketiga dengan nilai US$750 ribu (Rp10,8 miliar) per unggahan.

Lalu, saudara tiri Kylie, Kim Kardashian, menempati posisi keempat dengan tarif US$720 ribu (Rp10,4 miliar), dan penyanyi Beyonce di posisi kelima dengan tarif US$700 ribu (Rp10,1 miliar).

Dikutip dari www.bbcnews.com, data tersebut berasal dari Hopper HQ, perusahaan yang berbasis di Inggris. Hopper HQ menganalisis data internal dan publik yang tersedia untuk menghitung berapa banyak selebritas maupun tokoh publik memasang tarif untuk unggahan berbayar di akun media sosial mereka.

Selebritas umumnya dibayar oleh merek dan perusahaan tertentu untuk mempromosikan produk dan jasa yang mereka tawarkan. Umumnya, pihak perusahaan merahasiakan berapa banyak yang mereka bayarkan pada selebritas tersebut. Namun, dengan sejumlah data terkait, Hopper HQ melakukan analisis tahunan untuk membuat perkiraan besaran tarif tersebut.

Tahun lalu, Kylie berada di urutan keempat dalam daftar Instagram Rich List. Namun, tahun ini, ia melesat naik ke urutan pertama. Kekasih Travis Scott itu memiliki 111 juta pengikut di Instagram.

Miliarder termuda

Sebelumnya, Kylie juga dinobatkan Forbes menjadi miliarder termuda berkat keberhasilannya membangun bisnis kosmetiknya, Kylie Cosmetics. Ia menempati posisi ke-27 dalam daftar Perempuan Terkaya di Amerika dengan nilai kekayaan US$900 juta (Rp13 triliun).

"Saya sangat menyukai hal-hal yang terkait dengan tata rias. Saya telah bekerja sangat keras mengenalkan dan memasarkan lip kit pertama ke pasaran," ujar bintang Keeping Up with the Kardashians itu kepada Forbes.

Meski kerap kali mendapatkan ejekan ataupun perundungan di dunia maya, Kylie membuktikan keberhasilannya. Ia memanfaatkan akun media sosial miliknya dengan pengikut yang mayoritas ialah remaja dan kaum perempuan sebagai sarana yang sangat cocok untuk memasarkan produknya.

"Selama ini saya belajar banyak, menciptakan produk yang bisa disukai para penggemar. Saya juga berharap dapat menginspirasi orang lain untuk meraih impian mereka," tambahnya seperti dikutip Ace Showbiz.

