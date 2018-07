Daihatsu Dukung Program Kesehatan Kang Emil

PROGRAM Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Ridwan Kamil, melakukan jemput bola pelayanan kesehatan masyarakat. Program itu mendapat dukungan dari kalangan swasta. Kemarin, PT Astra Daihatsu Motor menyerahkan ambulans mini untuk digunakan sebagai intensive care unit program tersebut.

“Partisipasi Daihatsu ini bisa menjadi pemicu bagi perusahaan lain untuk membantu pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat. Kami menyambut ambulans mini ICU ini yang sudah dilengkapi dengan peralatan untuk pelayanan gawat darurat,” papar Kang Emil.

Gubernur terpilih Jabar ini mengungkapkan, program Jemput Bola Kesehatan bagi warga tidak mampu sudah berjalan satu tahun. Respons masyarakat sangat positif.

“Banyak telepon permintaan pelayanan yang masuk ke call center. Setahun ini sudah 60 ribuan telepon masuk dan sekitar 50 ribu di antaranya terverifikasi sebagai warga yang memang membutuhkan layanan gawat darurat,” tandasnya.

Emil berjanji mengembangkan program ke seluruh daerah di Jawa Barat saat ia sudah dilantik sebagai gubernur.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT Astra Daihatsu Motor Shinya Takeda mengatakan, penyerahan bantuan merupakan komitmen Daihatsu dalam mendukung salah satu program dari Pemkot Bandung yang selaras dengan program Sehat Bersama Daihatsu. “Ini bagian dari kegiatan CSR Daihatsu.”

Daihatsu, jelasnya, tidak hanya ingin berbisnis. “Kami juga ingin berkontribusi untuk masyarakat Indonesia sehingga Daihatsu bisa benar-benar dekat dan menjadi sahabat bagi bangsa Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Daihatsu Sales Operation Jawa Barat, Kroda Kalantara, mengungkapkan produk Daihatsu sangat disukai masyarakat Pasundan. Terbukti, penjualan tahun ini rata-rata per bulan naik hingga 12%. “Tahun lalu rata-rata per bulan terjual 6.800 unit dan tahun ini 7.890 per unit.”

Di masa depan, lanjutnya, kreativitas diperlukan untuk menggarap pasar Jawa Barat agar bisa mempertahankan, bahkan meningkatkan pangsa pasar yang ada saat ini. (BY/N-2)