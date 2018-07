Dua Raksasa Media Australia Merger

DUA raksasa media Australia, Nine Entertainment dan Fairfax, telah sepakat untuk bergabung. Keduanya menciptakan apa yang mereka sebut akan menjadi media player terintegrasi terbesar di negara itu. Australia pun memiliki pasar media berita yang sangat terkonsolidasi.

Kesepakatan mengejutkan senilai sekitar A$3 miliar itu memberikan Nine Entertainment saham 51,1%. Bisnis baru itu pun akan disebut Nine sekaligus menghilangkan nama Fairfax, sebuah keputusan yang disesali banyak orang.

Kesepakatan itu dibungkus dalam jaringan televisi Nine, salah satu terbesar di negara itu, koran Fairfax termasuk The Sydney Morning Herald, Melbourne The Age, dan The Australian Financial Review.

Kesepakatan tersebut juga termasuk radio Fairfax yang memiliki banyak aset digital, termasuk situs web berita di kota-kota lain dan domain bisnis properti.

"Merger ini akan menciptakan setidaknya A$50 juta penghematan biaya selama dua tahun," kata perusahaan.

"Akan ada banyak Fairfax Media DNA di perusahaan gabungan dan dewan direksi," kata Chief Executive Fairfax, Greg Hywood.

Kesepakatan harus disetujui oleh pemegang saham dan regulator pasar, tetapi diharapkan akan selesai pada akhir tahun.

Di sisi lain, karyawan saat ini dan bekas Fairfax bergabung dengan yang lain mengekspresikan kesedihan tentang kesepakatan itu.

Australia telah melonggarkan hukum kepemilikan media tahun lalu. Sebelumnya, pemilik tidak dibolehkan memiliki surat kabar, radio dan stasiun TV di kota yang sama. Pengaturan tersebut untuk melindungi keberagaman.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengatakan kesepakatan pada Kamis (26/7) telah dimungkinkan oleh pemerintahnya. "(Itu) memungkinkan dua merek Australia yang kuat dengan tradisi besar untuk bisa lebih aman," kata dia. (X-12)