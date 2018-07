Sariayu Siap Dukung Asian Games 2018

PERHELATAN olahraga terbesar di Asia, Asian Games 2018, akan berlangsung di Tanah Air pada bulan Agustus–September mendatang. Untuk pertama kalinya, Sariayu, salah satu brand lokal yang mengusung semangat 'Local Wisdom Go Global' berpartisipasi dalam acara prestisius tersebut dengan menjadi official supplier untuk make up & hairdo bagi para performer yang akan tampil di opening dan closing ceremony Asian Games 2018.

'Local Wisdom Go Global' yang menjadi falsafah Sariayu dalam Beautifying Indonesia kuat mengakar dan harmoni dalam konsep perhelatan akbar Asian Games 2018. Begitu juga dengan The Color of Asia sebaga tema dari Sariayu Color Trend.

Untuk tahun ini, Jakarta menjadi inspirasi terciptanya warna-warna indah rangkaian Sariayu Color Trend 2018, Inspirasi Jakarta. Kilau warna-warni Jakarta yang gemerlap, dinamis, sporty dan full of spirit melahirkan koleksi warna lipstik dan eyeshadow yang siap mempercantik perempuan Indonesia yang enerjik, percaya diri dan penuh aktivitas sepanjang hari.

Kualitas produk yang tahan lama, tidak luntur, mampu mempercantik penampilan sehingga terlihat lebih glowing, stunning dan sempurna, memberikan tampilan modern look dan natural beauty dengan pilihan warna-warna yang mengikuti tren warna dunia namun tetap lekat dengan identitas Indonesia. Masyarakat luas, baik dari Tanah Air maupun dari luar negeri dapat melihat keunggulan kualitas produk-produk Sariayu di acara opening dan closing ceremony Asian Games 2018.

Pada pembukaan yang berlangsung di Gelora Bung Karno pada 18 Agustus 2018, INASGOC sebagai panitia acara telah menyiapkan beragam pertunjukan yang sarat dengan unsur seni dan budaya Indonesia dengan melibatkan kurang lebih 3.563 performer yang terdiri atas gabungan dari penari profesional, pegiat seni dan siswa-siswi Sekolah Menengah Atas.

Pada kesempatan tersebut, Sariayu Martha Tilaar akan merias dan menata rambut para performer dengan menggunakan produk-produk berkualitas dari Sariayu Martha Tilaar yang telah mempercantik perempuan Indonesia dan dunia selama lebih dari 48 tahun.

Sementara itu, untuk acara penutupan yang akan berlangsung pada 2 September 2018, Sariayu juga akan memberikan support makeup & hairdo untuk menunjang penampilan 1500 performer melalui tangan-tangan andal ratusan Makeup artist & hairstylist dari Martha Tilaar Group dan Puspita Martha International Beauty School.

Berada di bawah naungan Martha Tilaar Group, Puspita Martha International Beauty School merupakan sekolah kecantikan di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1970 di Jakarta.

Selama puluhan tahun eksistensi di dunia kecantikan Indonesia, Puspita Martha telah memberikan peran yang begitu besar dalam pelayanan penyediaan tenaga professional. Memiliki tiga program unggulan yaitu School of Make Up, School of Hairdressing, dan School of Beauty Aesthetic and SPA, Puspita Martha International Beauty School telah melahirkan banyak insan kreatif yang sukses dan mandiri yang berhasil menciptakan lapangan kerja baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain (Beautypreneurship).

Merias ribuan orang tentu saja bukan merupakan hal yang mudah. Segala persiapan telah dan terus dilakukan sejak beberapa bulan terakhir. Mulai dari koordinasi dengan pihak Inasgoc untuk mengetahui kebutuhan tata rias yang akan digunakan, hingga koordinasi internal dan menyiapkan penata rias.

Selain professional makeup artist dari Martha Tilaar Group maupun Puspita Martha, penata rias yang terlibat antara lain adalah alumni dan siswa Puspita Martha, serta Komunitas Difabel Jakarta. Mengingat para anggota komunitas tidak memiliki background di bidang tata rias, sebelum mengikuti audisi, mereka terlebih dulu mendapatkan pelatihan makeup basic.

Ada sekitar 30 orang perempuan penyandang tuna rungu dari komunitas tersebut yang mengikuti audisi untuk nantinya diseleksi hingga terpilih 20 orang yang akan berpartisipasi menjadi penata rias di ajang Asian Games. Keikutsertaan Komunitas Difabel Jakarta dalam tim makeup artist Asian Games 2018 merupakan realisasi dari salah satu pilar Martha Tilaar Group yaitu Empowering Women. Martha Tilaar Group berharap kesempatan tersebut dapat memberikan pengalaman yang berharga dan meningkatkan kepercayaan diri maupun kemampuan para anggota Komunitas.

Seleksi dan persiapan terus dilakukan hingga hari ini. Bertindak sebagai Art Director untuk tata rias opening & closing ceremony Asian Games adalah Lucia Tan, professional makeup artist dari Martha Tilaar Group yang telah berpengalaman menangani berbagai event nasional dan internasional.

Dalam proses audisi dan seleksi, ia dibantu oleh tim pengajar dari Puspita Martha International Beauty School yang bertindak sebagai supervisor. Mereka berkonsentrasi penuh menyiapkan segala kebutuhan, terutama dalam menentukan penata rias yang berkualitas agar dapat memenuhi konsep makeup yang telah ditentukan oleh panitia acara.

Kesempatan bagi produk Nusantara dan makeup artist lokal untuk tampil dan mempromosikan di ajang internasional tentu saja tidak boleh disia-siakan sehingga diharapkan semua pihak yang terlibat dapat memberikan yang terbaik bagi kesuksesan Asian Games 2018.(RO/X10-25)