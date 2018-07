Selisih Harga Hampir 70%, Warga Serbu Pasar Murah Cirebon

RATUSAN warga berebut mendapatkan bahan pokok dengan harga murah, di Operasi Pasar Murah (OPM) yang diselenggarakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Cirebon dan Bank Indonesia (BI) Cirebon.

Sejumlah bahan pokok yang dijual seperti telur, daging kerbau, daging ayam, cabai, beras dan minyak dijual lebih murah.



Piah salah satu pembeli dari Pronggol, Kota Cirebon, Jawa Barat, mengatakan harga ayam di pasar masih bertahan di angka Rp40 ribu per kilogran, sedangkan di OPM hanya Rp36 ribu per kilogram.

Menurutnya harga cabai sangat terasa bedanya. Dia mengungkap, harga cabai di pasaran masih Rp40 ribu per kilogram, sementara di OPM hanya Rp16 ribu sampai Rp20 ribu per kilogram.

"Bedanya cukup jauh, tapi yang paling kelihatan bedanya harga cabai rawit,” ujar Piah di Cirebon, Kamis (26/7).

Senada, seorang ibu rumah tangga, Novi, mengaku sangat terbantu dengan adanya OPM. Kesempatan dimanfaatkan Novi dengan membeli ayam, telur, dan minyak yang harganya jauh lebih murah ketimbang di pasaran.

"Kalau bisa setiap hari ada bazar murah,” kata Novi.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Rawindra mengatakan, OPM dilakukan karena sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Sehingga pihaknya berkomitmen, untuk melakukan OPM untuk menekan harga di pasaran.

"Perbedaan harganya, ada yang hingga 78%,” ungkap Rawindra.

Dia mencontohkan, untuk cabai dihargai Rp20 ribu per kilogram, sedangkan harga cabai di pasaran masih Rp 40 ribu per kilogram. Kemudian, untuk telur dihargai Rp22.500. Sementara di pasaran masih bertahan di harga Rp25 ribu per kilogram.



Rawindra mengungkap, OPM dilaksanakan hingga esok hari, Jumat (26/7). Dia tak menutup kemungkinan, bakal membuka OPM di wilayan lainnya jika dibutuhkan.