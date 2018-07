DBS Bangun Rumah Layak di Gresik

BANK DBS Indonesia bekerja sama dengan lembaga nirlaba Habitat for Humanity menggelar program People of Purpose sebagai rangkaian HUT ke-50 DBS Group dan HUT ke-29 Bank DBS Indonesia. Program People of Purpose itu dilakukan dengan menyediakan tempat tinggal yang layak melalui pembangunan beberapa rumah di Desa Kesambenkulon, Gresik, Jawa Timur.

"Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang menjadi dasar hidup berkualitas. Lewat program People of Purpose, kami harap penduduk Desa Kesambenkulon dapat memiliki hunian yang layak dan menikmatinya," ungkap Presiden Direktur Bank DBS Indonesia Paulus Sutisna.

People of Purpose merupakan gerakan kesukarelawanan oleh karyawan Bank DBS Indonesia. Selain Gresik dan sekitar Surabaya, program itu digelar di Medan, Jakarta, Bandung, dan Makassar, dengan melibatkan sekitar 300 karyawan Bank DBS Indonesia