Solusi Keuangan Astra di GIIAS 2018

ASTRA Financial yang menjadi sponsor utama penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 mengikutsertakan 6 dari 10 lembaga keuangan yang dinaunginya dalam mendukung perhelatan tahunan itu. "Sebagai sponsor utama, kami ingin memberi kemudahan bagi pengunjung GIIAS 2018 untuk membeli mobil atau motor, mengasuransikan kendaraan, maupun mengakses produk keuangan Astra," kata Direktur PT Astra International yang juga Director in Charge Astra Financial Suparno Djasmin, di Jakarta, Selasa (24/7).

Promo yang ditawarkan Astra Financial selama perhelatan GIIAS 2018 di antaranya ialah bunga kredit pembelian mobil atau motor mulai 0,88%.

Astra Financial juga menyediakan promo produk asuransi. Di antaranya ialah hadiah langsung untuk produk asuransi Garda Oto di diler resmi Toyota, Daihatsu, dan Isuzu selama GIIAS 2018. "Itu untuk pembelian mobil dan motor dengan tunai bagi 100 pembeli polis pertama saat GIIAS 2018 berlangsung. Untuk yang membeli secara kredit melalui TAF lalu kemudian beli asuransi Garda Oto, kami gratiskan tunjangan pihak ketiga hinga Rp25 juta untuk tenor 4 tahun," kata Rudy Chen, Chief Executive Officer Asuransi Astra.

Untuk asuransi jiwa Astra Life, ada program menarik dengan menyertakan asuransi jiwa bagi pembeli kendaraan roda empat dengan fasilitas pembiayaan yang disediakan ACC.