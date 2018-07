Teringat Masa Lalu yang Sulit, Vokalis Barasuara Donasikan Pedal Efek Gitar

"Buat saya, interaksi seperti ini cukup jarang saya lihat di media sosial terlebih di era penuh perdebatan antar sesama netizen seperti sekarang. Jadi saya pengen melihat suasana harmonis dalam satu hari, ternyata memang terbukti lebih bermanfaat untuk banyak orang."

Kedua pedal efek yang akan didonasikan merupakan yang jarang digunakan, ia mendapat kiriman dari pemilik merk langsung untuk keperluan demo dan ulasan, yang kemudian ia gunakan sebentar, dan lebih lama menghias lemari.

Mantan punggawa The Trees and The Wild ini pun teringat masa sulitnya, saat masih susah mengumpulkan peralatan bermusiknya.

"Dulu saya main gitar di kafe-kafe di Bekasi untuk cari uang sendiri. Dari honor cuma 30 ribu sampe akhirnya lumayan, ya saya ngerasain dulu mau beli senar aja mikirnya panjang. Beli efek juga gitu, harganya 200 ribu aja nabungnya penuh perjuangan. Masa-masa begini yang selalu ngingetin saya bahwa kalau udah bisa bantu orang, ya bantu. Enggak usah mikir macem-macem. Karena bantuan yang menurut kita kecil, bisa besar artinya untuk orang lain dan kita enggak pernah tau."

Pemilihan kandidat pemilik pedal efeknya kelak, yang jelas orang tersebut benar-benar membutuhkan. Bukan cuma karena agar koleksinya bertambah, terlihat keren atau alasan-alasan lain yang sifatnya tidak krusial.

Ia pun tidak berpikir muluk-muluk, bila ada musisi yang ingin bergabung dengan gerakan kecilnya, ia tidak menutup pintu. Lelaki yang identik dengan stelan batik lengan panjang saat manggung ini, belum ingin memikirkan skala yang lebih besar. "Sementara yang sederhana aja dulu biar gampang di-handle juga," tutupnya.