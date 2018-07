Mudahkan Masyarakat Jakarta, PTSP Hadir di Puri Indah Mall

DINAS Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kini hadir di mall Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat. PTSP membuka layanannya setiap hari Rabu di minggu keempat setiap bulan hingga Desember 2018 mendatang. Layanan dibuka pukul 10.00 WIB - 22.00 WIB.

Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi mengatakan PTSP Goes to Mall ini diselenggarakan untuk memudahkan warga mengurus perizinan dan nonperizinan tanpa bantuan pihak ketiga. Juga memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik.

“PTSP Goes to Mall turut mendukung peningkatan indeks Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia yang ditargetkan masuk 40 besar. Jakarta penting untuk melakukan sesuatu sehingga dapat membantu Indonesia mencapai peringkat tersebut,” kata Rustam di Mall Puri Indah, Rabu (25/7).

Menurut Rustam, dengan meningkatnya EoDB diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh. Selain itu, peningkatan EoDB diharapkan mampu meningkatkan pendapatan nasional.

Dalam kesempatan ini, UP PTSP Kecamatan Kembangan melakukan launching Pelayanan One Day Service Penerbitan KRK Peningkatan Hak Atas Tanah dan Rekomendasi Tanah secara Simultan. UP PTSP Kecamatan Kembangan dan UP PTSP Kebon Jeruk juga menghadirkan pertunjukan musik dan gelar wicara atau talkshow. (OL-7)