Harga Telur Ayam di Kupang Berangsur Turun

HARGA telur ayam di Pasar Kasih, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berangsur turun.

Berdasar pantauan pada Rabu (25/7), mayoritas pedagang menurunkan harga telur menjadi Rp58 ribu per papan dengan isi 30 butir dari harga sebelumnya Rp60 ribu per papan. Ada juga pedagang yang sudah menurunkan harga hingga Rp57 ribu per papan.

"Khusus telur dengan ukuran besar, beberapa pedagang masih bertahan pada harga Rp60 ribu per papan, tetapi telur ukuran kecil sudah mulai turun," kata salah satu pedagang telur di Pasar Kasih, Santi, Rabu (25/7).

Santi mengatakan penurunan harga telur didorong oleh turunnya harga di tingkat distributor. Namun bagi Santi, harga telur saat ini masih terbilang tinggi.

"Harga normal sekitar Rp48 ribu per papan," imbuhnya.

Lonjakan harga bahan kebutuhan pokok termasuk telur di pasar tradisional di Kota Kupang, lanjut Santi, akibat naiknya harga di produsen dan dinaikkan oleh distributor. Jika harga di tingkat distributor terus turun, harga di pedagang juga akan mengikuti.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan NTT, Kirenius Tallo, mengatakan kenaikan harga telur tidak memengaruhi stok di pedagang.

"Stok telur cukup, tetapi harganya naik," ujarnya.

Kondisi itu disebabkan sebagian besar pasokan telur di pasar tradisional daerah berasal dari luar daerah, karena produksi telur pelaku usaha lokal tidak mencukupi kebutuhan.

"Sekitar 80% kebutuhan telur dipasok dari luar daerah," kata Kirenius.(OL-6)