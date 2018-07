CentrePark Dukung APPBI Tingkatkan Okupansi Sewa dan Pengunjung Pusat Belanja di Indonesia

ASOSIASI Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) bersama PT Centrepark Citra Corpora yang merupakan pengelola bisnis parkir CentrePark menyelenggarakan One Day Course bertema The Future and Challenge of Shopping Mall pada 19 Juli 2018 di Hotel Paragon, Solo, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari serangkaian acara Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang APPBI Jawa Tengah.

Tujuan diskusi ini adalah untuk mencari jalan terbaik bagi industri retail, baik pusat belanja modern maupun trade centre. Sebab saat ini gelombang perubahan, disrupsi dan e-commerce membuat trend berbelanja harus berubah. Pengalaman menyenangkan (leisure) menjadi tuntutan pengunjung mall masa kini.

Business Development Director PT Centrepark Citra Corpora Janti Rusli, yang juga menjadi pembicara diskusi tersebut, mengatakan CentrePark mendukung penuh langkah-langkah strategis APPBI dalam menjaga angka kestabilan pengunjung di pusat belanja.

“Di era disrupsi seperti sekarang ini, CentrePark siap mengimplementasikan perubahan sistem pengelolaan parkir melalui penyediaan sistem teknologi parkir modern. Ini menjadi solusi bagi tantangan yang dihadapi para pengelola gedung untuk meningkatkan efisiensi, juga lebih smart dan praktis sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir di sebuah gedung,” ujar Janti dalam keterangan tertulis, Senin (23/7).

Dalam diskusi itu, Janti juga membahas bagaimana CentrePark mampu mendongkrak tingkat pengunjung pusat belanja, terlebih dalam Festival Jakarta Great Sale 2018 yang digelar di 82 mall di seluruh Jakarta, Agustus mendatang.

“Kami sebagai operator parkir tentu siap menjamin kenyamanan pelayanan parkir di sejumlah shopping centre supaya turut menciptakan traffic yang masuk dalam gedung,” tambahnya.

Ketua Umum DPP APPBI Stefanus Ridwan mengklaim tingkat okupansi sewa yang masih di atas 90% berbanding lurus dengan jumlah pengunjung mal.

“Bahkan untuk pusat perbelanjaan yang cukup ramai okupansinya bisa penuh. Rata-rata mall kecil-sedang (jumlah kunjungannya) 11.000-30.000 orang. Kalau mall besar seperti Kota Kasablanka atau Gandaria City bisa 85.000-120.000 orang di hari Sabtu-Minggu,” terang Stefanus.

Angka itu menegaskan bahwa pusat perbelanjaan masih diminati kendati era pesan-antar tengah booming di kalangan kaum perkotaan.

Tentu kondisi ini disambut baik oleh CentrePark yang sedikitnya mengelola 280 lahan parkir dengan 5.000 penempatan karyawan di seluruh Indonesia. (OL-2)