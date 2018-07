PSSI Siap Terima Apapun Hasil Undian Ulang Asian Games

SEKRETARIS Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria menegaskan PSSI akan menerima apa pun hasil pengundian ulang Asian Games yang akan digelar hari ini, Rabu (25/7). PSSI mengaku tidak akan merasa dirugikan dengan apa pun hasil undian ulang itu.

Pengundian ulang cabang olahraga sepak bola Asian Games akan dilaksanakan di Kantor Pusat AFC di Kuala Lumpur, Malaysia.

Mengenai format pengundian ulang itu, Tisha mengaku belum mengetahuinya.

"Soal formatnya akan diundi ulang atau pun hanya dua negara, saat ini Inasgoc masih bernegosiasi dengan OCA. Dan saya yakin mereka memiliki jawabannya," ujar Tisha saat dijumpai di Jakarta, Selasa (24/6) malam.

Pengundian ulang sepak bola putra dilakukan karena terdapat dua negara yang tidak ikut serta pada pengundian pertama, 5 Juli lalu. Dua negara tersebut adalah Uni Emirat Arab dan Palestina.

Sebelumnya, Deputi I Games Operation Inasgoc Harry Warganegara mengungkapkan kedua negara tersebut tertinggal karena kesalahan pada proses entry by name. Dua negara Timur Tengah tersebut mendaftarkan nama atlet melalui surat elektronik dan bukan melalui sistem entry by name seperti yang telah ditentukan oleh Inasgoc.

Harry pun menginginkan, undian ulang hanya untuk kedua negara saja. Sebaliknya, menurut Tisha, apapun keputusannya, PSSI tidak akan mempermasalahkan.

"Sejak pertama kita tidak meremehkan lawan. PSSI yakin kita punya timnas yang kuat dan kita sudah melawan lawan lawan yang kuat di uji coba, Kami yakin apapaun tantangan ya kami siap menghadapi. Tidak ada masalah kita akan terima," tegas Tisha. (OL-2)