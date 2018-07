Astra Financial Belum Berencana Naikkan Suku Bunga

ASTRA Financial belum berencana menaikkan suku bunga kredit dan pembiayaan. Hal tersebut diungkapkan Director in Charge Astra Financial Suparno Djasmin usai menggelar konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/7). Pihaknya akan terlebih dahulu mengkaji dan mencermati situasi terkini pasca-kenaikan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate oleh Bank Indonesia.

"Penaikan suku bunga pasti ada pengaruhnya kepada industri otomotif tetapi ini masih kami lihat dulu seberapa besar pengaruhnya," ujar Suparno.

Kenaikan suku bunga, lanjutnya, tentu akan menaikkan cost of fund perusahaan. Namun, pihaknya akan melihat apakah kenaikan itu masih dalam batas yang bisa diserap perusahaan atau memang pada akhirnya harus ditransfer kepada konsumen

"Sejauh ini kami melihat tidak ada dampak langsung jadi Astra Financial belum akan menaikkan suku bunga kredit ataupun pembiayaan," tandasnya. (OL-7)