Negara Melindungi Kebebasan Beragama Warga Negara

PADA hari ketiga workshop for Director of Media from Countries along The Silk Road Economic Belt, peserta mengikuti pembahasan tentang status agama di Xinjiang, dan kebijàkan pemerintah terhadap kebebasan memeluk agama tertentu.

Tampil sebagai pembicara Ma Pinyan, peneliti pada Religion Institute Xinjiang Academy of Social Sciences.

Menurut Pinyan, meski negara sosialis, pemerintah Tiongkok, termasuk Xinjiang, memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih beragama atau tidak beragama.

"Namun, kami memisahkan antara agama dan politik. Siapaun tidak boleh mengintervensi bidang hukum, pendidikan, dan urusan administrasi dengan menggunakan agama," ujarnya, di Xinjiang, Senin (23/7).

Pemerintah Xinjiang, tambah Pinyan, melarang agama digunakan untuk menentang kepemimpinan Partai Komunis China atau merusak persatuan di negara dan solideritas diantara semua kelompok etnik.

"Namun, semua kegiatan normal di rumah-rumah ibadah dilindungi dan dijamin. Termasuk penerbitan buku-buku rohani atau jurnal," jelasnya.

Lebih lanjut, Wakil Presiden Asosiasi Penjara Xinjiang itu memaparkan jumlah penganut agama dan fasilitas rumah ibadah di Xinjiang.

Pinyan mengatakan populasi Xinjiang mendekati 22 juta jiwa dengan 6 agama resmi, yakni Islam, Budha, Tibetan Budhism, Protestan, Katolik, Ortodoks, dan Taoisme.

Dari jumlah penduduk yang terdiri dari 10 kelompok etnik, sekitar 8 juta jiwa memilih beragama. Untuk memfasilitasi kehidupan rohani mereka, pemerintahpun membangun 24.800 rumah ibadah yang terdiri dari mesjid, gereja, vihara.

Saat ini terdapat 29.300 pemimpin dan pengurus agama-agama tersebut.

Selain rumah ibadah, terdapat pula 8 institusi agama, salah satunya Xinjiang Islamic Institute dan Xinjiang Islamic Scriptures Institute, termasuk Asosiasi Islam - Budha Xinjiang.

"Dalam melindungi kegiatan keagamaan, seperti umroh, berangkat haji, pemerintah Xin jiang juga mendirikan lembaga untuk mengatur kegiatan rohani tersebut.

Selain agama, lanjutnya, pemerintah juga memelihara segala warisan budaya. Untuk itu, pemerintah Tiongkok menggelontorkan dana untuk merenovasi dan melindungi bangunan besejarah itu.

"Kami juga mengirim kegiatan keagamaan tingkat internasional. Kami aktif berkomunikasi dengan organisasi keagamaan di seluruh dunia.

Ekstremis dan teroris

Pinyan mengakui beberapa tahun terakhir ini penganut agama garis keras telah bertumbuh dan menyebar di Xinjjang.

"Tapi kami memantau gerakan mereka, dan secara intens mengedukasi masyarakat. Kami juga menjalin kerja sama internasional dalam memerangi teroris dan para ekstremis. Sejauh ini semuanya masih undercontrol," jelasnya.

Kaum garis keras itu, lanjutnya, merancang dan memengaruhi pengikutnya untuk membuat serangan di Tiongkok.

Usai kelas seminar, para pimpinan media mengunjungi Xinjiang Islamic Institute dan China Railway Express Urumqi. (OL-3)