Try Out Diharapkan Kurangi Kelemahan Atlet Bridge

SELURUH atlet bridge yang akan turun di Asian Games 2018 akan melanjutkan try out mereka di Kota Atlanta, Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, mereka mengikuti tiga turnamen di tiga kota, yakni di Nashville, Chicago, dan Sioux. Di Atlanta, turnamen yang akan diikuti, ialah North America Bridge Chsmpionship yang berlangsung pada 27 Juli hingga 5 Agustus.

Ketua Gabungan Asosiasi Bridge Seluruh Indonesia Ekawahyu Kasih mengatakan kejuaraan di Atlanta merupakan turnamen bridge dengan kualitas tertinggi (level 5) setelah kejuaraan dunia. Bakal banyak pemain profesional, dan juara dunia putra serta putri yang berasal dari Eropa dan AS.

"Tim nasional bridge Indonesia akan memanfaatkan kejuaraan di Atlanta untuk menemukan kelemahan dan kekurangan yang selama try out kemarin, belum terindikasi. Dengan ikut kejuaraan yang berat, diharapkan 80% kelemahan atlet secara individu, pasangan, dan tim bisa dicari solusinya," kata Ekawahyu kepada Media Indonesia, Selasa (24/7).

Ekawahyu menambahkan, target dari try out yang dilakukan oleh para atlet sebenarnya bukan untuk mendapatkan podium di setiap kejuaraan.

"Target kami dari try out, selain mengurangi kekurangan atlet, juga menjadikan mereka beradaptasi dengan medan pertandingan level internasional. Asian Games kan ajang internasional," ucapnya.(OL-6)