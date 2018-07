Harga Telur di Batam Bertengger Rp2.000 per Butir

HARGA telur ayam di Batam masih bertengger di harga Rp2.000 per butir dan belum ada tanda-tanda akan turun dalam pekan ini.

Kondisi ini telah berlangsung dua pekan terakhir, pedagang mengaku pasokan telur dari luar Batam minim sehingga mereka terpaksa harus menaikan harga karena pasokan telur di Batam menipis.

Kepala Disperindag ESDM Kota Batam Zarefriadi mengatakan, harga normal telur per butir setelah lebaran sekitar Rp1.200 per butir atau Rp32.000 per papan. Namun diakui seminggu terakhir ini telur mengalami kenaikan harga di beberapa pasar, dengan harga yang cukup fantastis yaitu Rp2.000 per butir.

Menurut dia, kenaikan harga telur tersebut karena pasokan dari daerah penghasil berkurang seperti dari Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Pulau Jawa. Namun karena ketergantungan masyarakat terhadap telur tinggi, permintaan terus meningkat dan berlaku hukum ekonomi.

"Untuk mengatasi hal ini Disperindagesdm Kota Batam akan berkordinasi dengan seluruh distributor telur di Kota Batam, agar mereka bisa melakukan permintaan penambahan pasokan di beberapa daerah penghasil terutama di Sumatra Barat dan Sumatra Utara," katanya, Selasa (24/7).

Disperindah telah minta dari Medan dan Sumbar agar pasokan ditambah, untuk Jawa dikhawatirkan akan tertahan di Jakarta karena mereka juga sedang mengalami kekurangan pasokan.

Dengan kondisi ini, harusnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Batam mengambil peran untuk melakukan pendistribusian kebutuhan tersebut agar terjadi stabilitas harga. Saat ini BUMD Batam belum memiliki peran tersebut, sehingga harga pangan sangat mengandalkan distributor.

"Biasanya (kenaikan harga) tidak berlangsung lama, kita harap kembali normal agar masyarakat Batam bisa mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau," dia berharap.

Sementara itu anggota DPRD Kota Batam Komisi II, Mesrawati Tampubolon menyampaikan bahwa kenaikan harga kebutuhan pangan seperti telur harus disikapi secara serius karena akan memiliki efek terhadap kebutuhan lain. Ia menilai perlu ada pantauan dan pengawasan ke lapangan.

"Kami akan pertanyakan ini kepada Disperindag, kenapa bisa harga telur bisa naik kemarin informasinya pasokan kebutuhan pokok di Batam tersedia selama tiga bulan ke depan," katanya.

Ia menambahkan pihaknya akan segera melakukan pengecekan langsung kepada Disperindag ESDM Kota Batam.

"Kalau mengalami kenaikan jangan memberatkan masyarakat sebab, dampaknya sangat luas. Mulai dari industri restoran, dan kuliner di Batam bisa tutup gara-gara harga telur melambung tinggi." (OL-3)